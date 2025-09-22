İnternet Medya Birliği, Genel Başkan Dr. Süleyman Basa’nın Memleketi Rize’de Buluşuyor

RİZE / GEBZE GAZETESİ İnternet Medya Birliği (TİMBİR), 25–28 Eylül 2025 tarihlerinde Rize’de yapacağı yönetim kurulu toplantısıyla hem kurumsal dayanışmayı güçlendirecek hem de Karadeniz’in kültürel ve doğal değerlerine vefa gösterecek

İnternet Medya Birliği (TİMBİR), Karadeniz’in bereketli topraklarında tarihi bir buluşmaya hazırlanıyor. 25–28 Eylül 2025 tarihlerinde Rize’de gerçekleştirilecek yönetim kurulu toplantısı, sadece kurumsal bir gündemden ibaret olmayacak; aynı zamanda kültür, doğa ve insan sıcaklığının harmanlandığı özel bir programla hayata geçirilecek.

Toplantının, TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa’nın memleketi Rize’de yapılacak olması programa ayrı bir anlam kazandırıyor. Çayın sohbetle bütünleştiği bu coğrafyada gerçekleştirilecek görüşmeler, kurumsal vizyonu güçlendirirken bölgeyle gönül köprüleri kuracak.

Programa, TİMBİR Genel Başkan Yardımcısı Adil Koçalan’ın yanı sıra; Ordu Basın Kuruluşları Derneği Başkanı ve Ordu Mesudiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sefai Uzunyurt, Yüzüncüyıl Gazeteciler Derneği Başkanı ve Turkhaber Gazetesi Yayın Yönetmeni Yavuz Yılmaz gibi medya dünyasının deneyimli isimleri de katılacak.

Ayrıca 23–28 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Karadeniz Basın Ziyareti Programı kapsamında; Samsun’dan Artvin’e uzanan illerde ve Gürcistan’ın Batum ile Tiflis kentlerinde temaslarda bulunulacak. Böylece hem bölgesel medya dayanışması güçlenecek hem de uluslararası iletişim ağları genişleyecek.

Organizasyonun kültürel ayağı da dikkat çekiyor. Fırtına Vadisi, Ayder Yaylası, Zilkale ve Palovit Şelalesi gibi doğa harikaları gezilecek; Rize’nin ünlü kuru fasulyesi sofralarda yerini alacak. Program, Karadenizli sanatçı Gökhancan Boşnakoğlunun sahne alacağı konserle renk kazanacak.

Bu toplantı kapsamında ayrıca, “Rize’nin Dünü ve Bugünü” belgeseli hazırlandı. Belgesel, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Danışma Kurulu Başkan Vekili, duayen gazeteci ve belgesel yapımcısı İsmail Kahraman’ın talimatıyla, gazeteci Hüseyin Resul Şimşek yönetmenliğinde hazırlandı.

Belgesel İzlemek İçin: Rize’nin Dünü ve Bugünü

TİMBİR’in Rize buluşması, sadece bir yönetim kurulu toplantısı değil; ortak aklın, kültürel buluşmanın ve Anadolu’nun değerlerine sahip çıkmanın da güçlü bir sembolü olacak.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek