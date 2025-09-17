İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda yenileme çalışmaları başladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin seçim beyannamesinde yer alan ve tamamlandıktan sonra Çayırova için yeni bir sosyal yaşam alanı olacak Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda yenileme çalışmaları başladı. Toplamda 18 bin 500 metrekarelik alanda birçok sosyal donatıyla Çayırovalılara hizmet verecek parktaki çalışmaları inceleyen Başkan Çiftçi, “Çayırova’mız her şeyin en güzelini hak ediyor. Birçok fonksiyonu içeren güzel kompleks bir projeyi Çayırova’mıza kazandırmış olacağız.” dedi.

Fatih Sultan Mehmet Parkı'nda yenileme çalışmaları başladı

17 Eylül 2025 Çarşamba 11:36

 Çayırova’nın yeni sosyal yaşam alanı olacak Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda yenileme çalışmaları başladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin seçim beyannamesinde yer alan ve tamamlandığında içindeki birçok donatıyla Çayırova’da sosyalleşmenin merkezi haline gelecek proje, ilçe sakinlerinin sosyal hayatına büyük katkılar sunacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte toplamda 18 bin 500 metrekarelik bir alanda yeni yüzüyle Çayırovalıları ağırlayacak Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda 6-12 yaş grubu oyun alanı, 3-6 yaş grubu oyun alanı, etkinlik alanları, seyir terasları, yürüyüş yolları, fitness alanları, halı saha, basketbol sahası, çocuk oyun alanı, mescit, bebek bakım odası, WC, sosyal tesis, meydan ve otopark yer alacak.

 

“GÜZEL BİR UYGULAMAYA BAŞLADIK”

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte alana giderek incelemeler gerçekleştiren Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmasında, “Özellikle Çayırova ve Yenimahalle’de yaşayan vatandaşlarımızın, hem yürüyüş yapabilmeleri hem de rahat nefes alabilmeleri ve hoşça vakit geçirebilmeleri için bulunduğumuz Fatih Sultan Mehmet Parkı’nı daha da büyütüp, güzel bir park projesi uygulamasına başladık.

 

 “GÜVENLE VE HUZURLA VAKİT GEÇİREBİLECEKLER”

Biz bu projeyi beyannamemizde dile getirmiştik ve hamdolsun bugün itibariyle başlamış olduk. Tüm vatandaşlarımız inşaatımız tamamlandıktan sonra bu parkımıza gelecek, yürüyüşünü yapacak, dinlenecek ve güzel vakit geçirecek. Çayırova’mıza güzel bir eser daha kazandırmış olacağız. Burası vatandaşlarımızın güvenle ve huzurla vakit geçirebileceği yerler olacak. Fatih Sultan Mehmet Parkı’mız birçok etkinliği içinde barındırıyor.

 

“KOMPLEKS BİR PROJEYİ KAZANDIRACAĞIZ”

Çocuklarımıza oyun alanı, çocuklarımızın ve gençlerimizin spor yapabileceği, basketbol ve futbol oynayabileceği sahalar, yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın yürüyüş yapabileceği alanlar olacak. Sosyal tesis kapsamında bir kafeteryamız olacak ve birçok fonksiyonu içeren güzel kompleks bir projeyi Çayırova’mıza kazandırmış olacağız. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçe sakinlerimizle burada güzel bir şekilde vakit geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Çiftçi, temizlik personellerini mesaiye uğurladı Başkan Çiftçi, temizlik personellerini mesaiye...
Darıca’da 4. Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buluyor Darıca’da 4. Uluslararası Kısa Film Yarışması...
Dilovası’nda Mevlid-i Nebi Haftası Coşkuyla Kutlandı Dilovası’nda Mevlid-i Nebi Haftası Coşkuyla Kutlandı
Çayırova’nın yeni spor salonunda koltuk montajı tamam Çayırova’nın yeni spor salonunda koltuk montajı...
Darıca’da haftaya İstiklal Marşı ile başlangıç Darıca’da haftaya İstiklal Marşı ile başlangıç
Darıca’da coşkulu Aile festivali Darıca’da coşkulu Aile festivali
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Çiftçi, temizlik personellerini mesaiye...
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sabahın ilk ışıklarıyla daha temiz bir Çayırova için...

Haberi Oku