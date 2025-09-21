TEKNOLOJİ:
Başkan Büyükgöz TEKNOFEST’te

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’e katıldı.

21 Eylül 2025 Pazar 14:40

 Türkiye’nin teknoloji, savunma sanayi, uzay çalışmaları ve inovasyon alanındaki gelişmelerini yakından takip eden Başkan Büyükgöz, festivalde bulunmaktan büyük bir gurur duyduğunu ifade etti.

GELECEĞE UMUTLA BAKAN GENÇLERİMİZ VAR

Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Burada olmak bizlere gurur verici bir zamanı yaşatıyor. Ülkemizin savunma sanayiinde, uzay sanayisinde, teknolojide ve inovasyonda geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Bu milletin evlatlarının neler başarabileceğini bizlere sunmuş oluyor. Biz burada ülkemizin gurur kaynağı gelişmeleri izliyoruz ve bu milletin evlatlarının başarabileceklerinin neler olduğunu görüyoruz. Geleceğe umutla, ümitle bakan gençlerimiz var. Kızıl Elmamızın peşinden durmadan, yorulmadan koşacağımızın azmini ve gayretini bir kez daha yenilemiş oluyoruz” dedi.

GÜZİDE GENÇLİK FİNALDE

Gebze Belediyesi Güzide Gençlik Merkezi, TEKNOFEST’e “Teknowave” takımı olarak katılım sağladı. 34 bin 900 takım arasından üç aşamalı elemeyi geçerek ilk 20’ye kalma başarısı gösteren Teknowave ekibi, finalde yer aldı. Başkan Zinnur Büyükgöz, Teknowave takımını festival alanında ziyaret ederek başarılar diledi, onları tebrik etti ve gençlerle gurur duyduğunu ifade etti.

TEKNOFEST’in, gençlerin milli teknoloji hamlesine olan inancını pekiştirdiğini vurgulayan Başkan Büyükgöz, festivalin Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

(Erkan ERENLER)

