TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Nvidia’dan Intel’e 5 Milyar Dolarlık Stratejik Yatırım

New York – GEBZE GAZETESİ ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, Intel ile veri merkezi ve kişisel bilgisayar ürünlerini geliştirmek için 5 milyar dolarlık stratejik yatırım yapacağını açıkladı. Ortaklık, yapay zekâ destekli bilgi işlem alanında yeni bir dönemi başlatacak.

Nvidia'dan Intel'e 5 Milyar Dolarlık Stratejik Yatırım

18 Eylül 2025 Perşembe 15:43

Intel’in x86 platformları ve Nvidia’nın yapay zekâ teknolojisi bir araya geliyor. Ortak projeler, veri merkezleri ve PC segmentinde yenilikçi çözümler sunacak.

Nvidia’dan yapılan açıklamaya göre, Intel özel x86 grafik işlem birimleri üretecek. Bu birimler, Nvidia’nın yapay zekâ altyapı platformlarına entegre edilecek. Ayrıca Intel, kişisel bilgisayarlar için x86 sistem çipleri geliştirecek.

Nvidia, Intel hisselerine hisse başına 23,28 dolardan yatırım yapacak ve şirketin en büyük hissedarlarından biri olacak. Yatırım, Intel’in toparlanma sürecinde hem finansal hem de teknolojik anlamda destek sağlayacak.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, işbirliğiyle ilgili olarak şunları söyledi:Bu anlaşma, Nvidia’nın yapay zekâ ve hızlandırılmış bilgi işlem birikimini Intel’in x86 ekosistemiyle birleştiriyor. Ortak projeler, bilişim dünyasında yeni bir çağın temelini atacak.”

Intel CEO’su Lip-Bu Tan ise,Intel’in x86 platformları modern bilgi işlem teknolojisinin temelini oluşturuyor. Bu ortaklık, Nvidia’nın yapay zekâ liderliği ile birleşerek sektörde yeni atılımlar sağlayacak.”

ifadelerini kullandı.

İki şirket, birden fazla nesil yeni ürün geliştirmeyi planlıyor. Ortak ürünlerin piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Uzmanlar, bu yatırımın yalnızca finansal değil, teknolojik ve stratejik açıdan da Intel’e avantaj sağlayacağını belirtiyor.

Ortak geliştirilecek çipler, yüksek hızda veri işleme ve yapay zekâ sunucularında performans artışı sağlayacak. Böylece veri merkezlerinde daha hızlı ve verimli sistemler sunulacak ve rakipler karşısında stratejik üstünlük elde edilecek.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
En İyi Backlink Siteleri: Güncel Liste ve Strateji Rehberi En İyi Backlink Siteleri: Güncel Liste ve Strateji...
Microsoft Dynamic Microsoft Dynamic
KODELİG’25’te ödüller sahiplerini buldu KODELİG’25’te ödüller sahiplerini buldu
KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması gençlerin yoğun ilgisiyle başladı KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması gençlerin...
KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması başlıyor KODELİG’25 Robotik ve Kodlama Yarışması başlıyor
Meksika'yı Japonya'yı geçip, Türkiye'nin gururu oldular Meksika'yı Japonya'yı geçip, Türkiye'nin gururu...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

En İyi Backlink Siteleri: Güncel Liste ve Strateji...
İnternette görünür olmanın yolu hâlâ kaliteli backlink ağından geçiyor. Ama “nereden başlamalıyım,...

Haberi Oku