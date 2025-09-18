Nvidia’dan Intel’e 5 Milyar Dolarlık Stratejik Yatırım

New York – GEBZE GAZETESİ ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, Intel ile veri merkezi ve kişisel bilgisayar ürünlerini geliştirmek için 5 milyar dolarlık stratejik yatırım yapacağını açıkladı. Ortaklık, yapay zekâ destekli bilgi işlem alanında yeni bir dönemi başlatacak.

Intel’in x86 platformları ve Nvidia’nın yapay zekâ teknolojisi bir araya geliyor. Ortak projeler, veri merkezleri ve PC segmentinde yenilikçi çözümler sunacak.

Nvidia’dan yapılan açıklamaya göre, Intel özel x86 grafik işlem birimleri üretecek. Bu birimler, Nvidia’nın yapay zekâ altyapı platformlarına entegre edilecek. Ayrıca Intel, kişisel bilgisayarlar için x86 sistem çipleri geliştirecek.

Nvidia, Intel hisselerine hisse başına 23,28 dolardan yatırım yapacak ve şirketin en büyük hissedarlarından biri olacak. Yatırım, Intel’in toparlanma sürecinde hem finansal hem de teknolojik anlamda destek sağlayacak.

Nvidia CEO’su Jensen Huang, işbirliğiyle ilgili olarak şunları söyledi:Bu anlaşma, Nvidia’nın yapay zekâ ve hızlandırılmış bilgi işlem birikimini Intel’in x86 ekosistemiyle birleştiriyor. Ortak projeler, bilişim dünyasında yeni bir çağın temelini atacak.”

Intel CEO’su Lip-Bu Tan ise,Intel’in x86 platformları modern bilgi işlem teknolojisinin temelini oluşturuyor. Bu ortaklık, Nvidia’nın yapay zekâ liderliği ile birleşerek sektörde yeni atılımlar sağlayacak.”

ifadelerini kullandı.

İki şirket, birden fazla nesil yeni ürün geliştirmeyi planlıyor. Ortak ürünlerin piyasaya çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Uzmanlar, bu yatırımın yalnızca finansal değil, teknolojik ve stratejik açıdan da Intel’e avantaj sağlayacağını belirtiyor.

Ortak geliştirilecek çipler, yüksek hızda veri işleme ve yapay zekâ sunucularında performans artışı sağlayacak. Böylece veri merkezlerinde daha hızlı ve verimli sistemler sunulacak ve rakipler karşısında stratejik üstünlük elde edilecek.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek