Çiftçi’den Çayırova Devlet Hastanesi inşaatında inceleme

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Çayırovalıların en büyük hayali olan Çayırova Devlet Hastanesi’nde inşaat çalışmaları sürüyor. Şantiye alanında incelemelerde bulunan ve temel demir bağlama çalışmalarına da destek veren Başkan Çiftçi, “Hastanemizin inşaatı hızla ilerliyor” dedi.

30 Ekim 2025 Perşembe 16:36

 Göreve geldiği günden bu yana, hastaneyi ilçeye kazandırmak için büyük gayretler sarf eden ve bu doğrultuda büyük emekler veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Devlet Hastanesi’nin şantiye alanında incelemelerde bulundu. Çalışmaların süratle devam ettiği ve temel beton serimi öncesinde temel demir imalatlarının sürdüğü hastane şantiye alanına giden Başkan Çiftçi, burada yetkililerden de bilgi aldı. Taban alanı 8 bin 700 metrekare ve yapı inşaat alanı 45 bin 518 metrekare olan, 200 yataklı olarak planlanan Çayırova Devlet Hastanesi şantiyesinde, temel öncesi demir bağlama çalışmaları devam ederken, bir yandan da gro beton imalatları, istinat duvarı çalışmaları ve hafriyat alım çalışmaları sürüyor. Şantiye alanında gerçekleştirdiği incelemeler sırasında temel demir bağlama işlemlerine de destek veren Başkan Çiftçi, “Hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor” dedi.

 

“TEMEL İMALATI AŞAMASINDAYIZ”

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları aktardı; “Çayırova Devlet Hastanesi inşaatımız hızla devam ediyor. Şu anda temel imalatı aşamasındayız. Bizler de adım adım inşaatımızın takibini gerçekleştiriyoruz.” Daha sonrasında temel demir imalatı yapan çalışanlara kolaylıklar dileyen ve demir bağlama çalışmalarına destek veren Başkan Çiftçi, “Çayırova Devlet Hastanesi inşaatımızın, temel demirleri bağlanıyor.

 

“İNŞAAT HIZLA İLERLİYOR”

Biz de bu büyük eserde çok az da olsa hatıra kalsın diye tel bağlıyoruz. Çayırova’mızın devlet hastanesi ihtiyacını da inşallah giderme noktasında önemli bir başlangıç ve inşaatımız da hızla ilerliyor. Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz Çayırova Devlet Hastanesi inşaatımız da hızla tamamlanarak, Çayırovalılara hizmet verecek inşallah” ifadelerini kullandı.

(Ömer İLGEÇ)

