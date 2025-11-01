Babasının cenazesinde dayısını da kaybetti İzmit Belediyesi Muhtar İşleri Müdürü Ozan Aksu, bir günde iki büyük acı yaşadı. Babası Binali Aksu'nun cenaze töreni sırasında Aksu'nun dayısı da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

01 Kasım 2025 Cumartesi 09:56