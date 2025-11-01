ASAYİŞ:
Babasının cenazesinde dayısını da kaybetti

İzmit Belediyesi Muhtar İşleri Müdürü Ozan Aksu, bir günde iki büyük acı yaşadı. Babası Binali Aksu'nun cenaze töreni sırasında Aksu'nun dayısı da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

01 Kasım 2025 Cumartesi 09:56

 Olay, saat 16.00 sıralarında Körfez Cemevi'nde meydana geldi. İzmit Belediyesi Muhtar İşleri Müdürü Ozan Aksu'nun babası Binali Aksu, dün gece İlimtepe'deki evinin üçüncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Bugün cenaze namazı kılınacağı sırada bir acı haber daha geldi. Cenazeye katılan Akyüz'ün dayısı Sabit Akgül (71), kalabalığın arasında bir anda yere yığıldı. İlk müdahaleyi cenazede bulunan CHP Kocaeli Milletvekili Dr. Muhip Kanko yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabit Akgül'ün cenazesi, yarın saat 17.00'te Körfez Cemevi'nde alınacak helalliğin ardından memleketi Sivas İmranlı Demirtaş köyüne götürülerek aile mezarlığında toprağa verilecek. 

İHA
Anahtar Kelimeler
