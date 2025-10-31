İLÇE HABERLERİ:
Bıyık: ‘Daha güzel bir Darıca için sahadayız’

Darıca Belediyesi, modern yollar, güçlü altyapı ve estetik dokunuşlarla ilçeyi her geçen gün daha da güzelleştiriyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmaları takip ederek “Daha güzel bir Darıca için sahadayız” diye konuştu.

31 Ekim 2025 Cuma 13:48

 Darıca Belediyesi, ilçenin dört bir yanında ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha modern, güvenli ve konforlu yollar kazandırmak için üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, saha ziyaretleri kapsamında ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekiplerden bilgi aldı. Saha incelemesi sırasında çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Bıyık, “Her mahallemizde aynı hizmet anlayışıyla hareket ediyor, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak kalıcı yatırımlar yapıyoruz” dedi.

DAHA GÜZEL BİR DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Darıca’mızın her mahallesinde daha modern ve konforlu yollar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte sahadayız, vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinliyor ve hızla çözüme kavuşturuyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize yakışan, uzun ömürlü, güvenli ve estetik bir ulaşım ağı oluşturmak. Daha güzel bir Darıca için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.”

İLÇE GENELİNDE YOĞUN TEMPO

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen asfalt serimi, kaldırım yenileme, parke ve bordür düzenleme çalışmaları ilçe genelinde planlı bir şekilde sürdürülüyor. Ekipler, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarına hız verirken, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak için sokak sokak hizmet götürüyor.

(Erkan ERENLER)

