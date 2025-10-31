Bıyık: ‘Daha güzel bir Darıca için sahadayız’

DAHA GÜZEL BİR DARICA İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Darıca’mızın her mahallesinde daha modern ve konforlu yollar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte sahadayız, vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinliyor ve hızla çözüme kavuşturuyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize yakışan, uzun ömürlü, güvenli ve estetik bir ulaşım ağı oluşturmak. Daha güzel bir Darıca için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.”
İLÇE GENELİNDE YOĞUN TEMPO
Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen asfalt serimi, kaldırım yenileme, parke ve bordür düzenleme çalışmaları ilçe genelinde planlı bir şekilde sürdürülüyor. Ekipler, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarına hız verirken, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak için sokak sokak hizmet götürüyor.
(Erkan ERENLER)