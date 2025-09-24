TEKNOLOJİ:
BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, TEKNOFEST’TE ÜÇÜNCÜ OLAN DARICALI GENÇLERİ AĞIRLADI

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu Atatürk Havalimanı’da gerçekleşen TEKNOFEST’te dereceye girerek üçüncü olan Darıca Fen Lisesi öğrencilerini ağırladı. Kendisi de TEKNOFEST’i ziyaret ederek gençleri tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Geleceğin mühendisleri, bilim insanları olan TEKNOFEST kuşağıyla gurur duyuyoruz” dedi.

24 Eylül 2025 Çarşamba 09:40

 17-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’da gerçekleşen TEKNOFEST, 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlarken gençlerin yarışmaları da nefesleri kesti. TEKNOFEST’e katılan Darıca Fen Lisesi öğrencileri de finale kalarak üçüncü olarak büyük bir başarı elde etti.

BAŞKAN BIYIK DERECEYE GİREN GENÇLERİ AĞIRLADI

Hafta sonu kendisi de TEKNOFEST’i ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Fen Lisesi’nin standını ziyaret ederken dereceye giren ve Türkiye üçüncüsü olan Darıcalı gençleri bu kez makamında ağırladı. Okul Müdürü Yakup Çelik ve öğrencilerle görüşen Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’nın gençleriyle gurur duyduklarını ifade etti. Başkan Muzaffer Bıyık, dereceye giren gençleri tebrik ederek “Gençlerimiz fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini bir kez daha gösterdiler. Darıca’mızı gururlandıran gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

TEKNOFEST KUŞAĞIYLA GURUR DUYUYORUZ

TEKNOFEST kuşağıyla gurur duyduklarını da belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “Türkiye, son dönemde başta İHA ve SİHA’lar olmak üzere gökyüzüne adeta mührünü vurmuştur. TEKNOFEST ile de gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla geleceğe daha emin adımlarla ilerliyoruz. TEKNOFEST’in mimarı, gençlerimizin ilham kaynağı Selçuk Bayraktar bu alanda gençlerimize çok güzel bir rol model oldu. Bizler de geleceğimizin mimarı olan TEKNOFEST kuşağıyla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

(Ömer İLGEÇ)

