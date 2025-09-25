Ahilik Haftası Kocaeli'de coşkuyla kutlandı

Yüzyıllardır toplumsal yaşamın temel değerlerinden biri olan Ahilik kültürü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ahilik Haftası etkinlikleriyle bir kez daha yaşatıldı.

AHİLİK KÜLTÜRÜ COŞKUYLA YAŞATILDI

Anadolu’da doğup yaygınlaşan ve bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısına derin izler bırakan Ahilik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bulvarı’nda gerçekleşen Ahilik Haftası etkinliğine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, birlik yönetimi, oda başkanları, esnaf ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AHİLİK KORTEJİYLE COŞKULU YÜRÜYÜŞ

Sadece bir esnaf teşkilatı değil; aynı zamanda iyi ahlak, dürüstlük, kardeşlik ve dayanışma esaslarına dayanan köklü bir yaşam felsefesiyle asırlardır esnafa rehber olan Ahilik Haftası kutlamaları, Büyükşehir Mehteran Takımı eşliğinde düzenlenen Ahilik kortejiyle başladı. Katılımcılar, Cumhuriyet Bulvarı boyunca büyük bir coşkuyla yürüyüş gerçekleştirdi. Kutlama programında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başiskele Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi, Anadolu’nun birbirinden güzel ezgileri eşliğinde halk oyunu gösterisi sundu. Program, Fevziye Camii İmam Hatibi Hikmet Akça’nın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

PROTOKOLÜN AHİLİK HAFTASI MESAJLARI

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Ahilik’in Anadolu kültüründeki önemine vurgu yaparak, “Ahilik, sadece bir esnaf teşkilatı değil, aynı zamanda toplumun temel değerlerini yaşatan bir kültürdür. Bu değerleri gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ise, “Büyükşehir Belediyesi olarak Ahilik kültürünü yaşatmak ve esnafımızın yanında olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ahilik Haftası, bu kültürün yaygınlaşması açısından çok kıymetli bir organizasyondur” ifadelerini kullandı. Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş da, “Ahilik, emek ve alın terini vatan sevgisiyle birleştiren bir değerler bütünüdür. Esnafımızın birlik ve beraberliğinin teminatı olan Ahilik Haftası’nı kutluyorum” şeklinde konuştu.

GENÇLERE ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren genç yetenekler de ödüllerini aldı. Bu kapsamda protokol üyeleri, Körfez Milangaz Hacer Demirören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Sümeyye Aydeniz, Gölcük 15 Temmuz Şehitleri MTAL’den Sude Yelken ve Derince Seka Çocuk Dostları MTAL’den Güzide Erva Çakar'a ödüllerini takdim etti.

YILIN AHİSİ ÖMER FARUK SARI OLDU

Programın ilerleyen saatlerinde gerçekleşen Şed Kuşatma Töreni'nde ise yılın ahisi, kalfası ve çırağı da açıklandı. Yılın Ahisi ödülü Terzi Ömer Faruk Sarı’ya, Yılın Kalfası ödülü Otomotiv Mekaniği öğrencisi Muhammed Emin Haşlaman’a, Yılın Çırağı ödülü ise Berber Yusuf Tunç’a takdim edildi.

PİŞMANİYE İKRAMIYLA AHİLİK COŞKUSU SONA ERDİ

Ahilik Haftası etkinlikleri, katılımcıların bir araya geldiği toplu fotoğraf çekimiyle devam etti. Protokol üyeleri, esnaf odaları temsilcileri, esnaflar ve vatandaşlar bu özel anı ölümsüzleştirdi. Etkinlikler, Kocaeli esnaf odalarının açtığı stantların ziyaret edilmesi ve protokolün misafirlere taze pişmaniye çekmesiyle sona erdi. Vatandaşa ikram edilen pişmaniye, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK BIRAKILDI

22-29 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası kapsamında kentte bir dizi etkinlikler düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB), Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifler ve Kocaeli Ahilik Kültürünü Yaşatma ve Tanıtma Derneği iş birliği ile düzenlenen etkinlikler kapsamında ilk olarak İzmit Kent Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu tarafından marşların çalındığı törende, çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.



(Erkan ERENLER)