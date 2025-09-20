İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfez Alparslan Bulvarı daha güvenli ve konforlu

Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha konforlu hâle getirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Körfez’in yoğun araç trafiğine sahip bölgelerinden biri olan Alparslan Bulvarı, yapılan asfalt çalışmasıyla daha modern ve güvenli hale geldi.

Körfez Alparslan Bulvarı daha güvenli ve konforlu

20 Eylül 2025 Cumartesi 09:50

 ALPARSLAN BULVARI’NDA ÜSTYAPI ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi’nde bulunan Alparslan Bulvarı’nda üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirdi. Belediye ve TOKİ Konutlarına ulaşımın sağlandığı bulvarda, ağır tonajlı araçların oluşturduğu bozulmalar nedeniyle trafik güvenliği olumsuz etkileniyordu. Ekipler, çalışmalar kapsamında önce mevcut asfaltı trimer kazısıyla kaldırdı. Ardından sıcak asfalt serimi yapılarak yol modern ve dayanıklı hale getirildi. Yapılan yenileme sayesinde hem araç sürücülerine hem de bölgede yaşayan vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunuldu.

 

YOLUN YENİLENMESİ ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRDI

Alparslan Bulvarı, Körfez İlimtepe’nin en yoğun kullanılan güzergâhları arasında bulunuyor. Yolun yenilenmesi, özellikle Belediye Konutları ve TOKİ’de yaşayan binlerce kişinin günlük ulaşımını kolaylaştırdı. Büyükşehir Belediyesi, yatırım programı dâhilinde kent genelinde benzer üstyapı çalışmaları sürdürürken, ulaşım ağının ihtiyaç duyulan noktalarında ise bakım ve onarım çalışmalarını anında yerine getiriyor.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık ve Kaymakam Dönmez’den Gazilere anlamlı ziyaret Başkan Bıyık ve Kaymakam Dönmez’den Gazilere...
Gaziler Günü’nün 104. Yılı Dilovası’nda Törenle Kutlandı Gaziler Günü’nün 104. Yılı Dilovası’nda...
Dilovası Belediyesi Yeni Hizmet Binası İçin İhaleye Çıkıyor Dilovası Belediyesi Yeni Hizmet Binası İçin İhaleye...
Darıca’ya dev spor yatırımında çalışmalar başladı Darıca’ya dev spor yatırımında çalışmalar...
Çayırova Yenimahalle dönüşümle yenilenecek Çayırova Yenimahalle dönüşümle yenilenecek
Darıca’da kentsel dönüşüm iki mahalleden başlıyor Darıca’da kentsel dönüşüm iki mahalleden başlıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Bıyık ve Kaymakam Dönmez’den Gazilere...
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kaymakam Yaşar Dönmez, Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki...

Haberi Oku