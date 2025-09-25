Büyükşehir’den 1084 personele acil durum eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği alanında örnek bir çalışmaya daha imza attı. Eğitim programı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü.

UYGULAMALI OLARAK ÖĞRENDİLER

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 1084 personele acil durum eğitimi verildi. Eğitimler, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın uzman eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi. Katılımcılara; koruma, söndürme ve kurtarma başlıklarında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Ayrıca çalışanlar, olası bir acil durumda hızlı ve doğru müdahale için gerekli bilgi ve becerileri uygulamalı olarak öğrendi.

GÜVENLİK, ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, bu eğitimlerin yalnızca yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda kurum içinde güvenlik kültürünü güçlendiren hayati bir adım olduğunu vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetimi, çalışanların güvenliğini en öncelikli konular arasında değerlendirmekte ve bu alandaki yatırımlarına kararlılıkla devam etmekte. Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki dönemde de iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eğitim programlarını artırarak sürdürmeyi, tüm personelin bilinçlenmesini sağlamayı ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha güvenli bir ortamda gerçekleşmesini hedeflemekte.



(Erkan ERENLER)