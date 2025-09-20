Başkan Bıyık ve Kaymakam Dönmez’den Gazilere anlamlı ziyaret

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kaymakam Yaşar Dönmez, Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki gazileri ziyaret etti. Gazilere Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için büyük fedakârlık göstermiş kahramanlarımızdır. Onları yalnız bırakmamak ve minnetimizi her fırsatta göstermek bizim en önemli görevimizdir” dedi.

Gaziler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atan Darıca protokolü, ilçede yaşayan gazileri evlerinde ziyaret ederek hem şükranlarını sundu hem de hatırlarını dinledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kaymakam Yaşar Dönmez, ziyaretler kapsamında; Gazi Ali Osman Argon, Gazi Mehmet Yavuz ve Gazi Sadık Bilek’i evlerinde ziyaret etti. Başkan Muzaffer Bıyık ve Kaymakam Dönmez, gazilerle bir araya gelerek sohbet etti ve gazilerin vatan sevgisi ile fedakârlıklarına minnettar olduklarını dile getirdi.

GAZİLER BİZİM KAHRAMANIMIZDIR

Başkan Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada “Gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için büyük fedakârlık göstermiş kahramanlarımızdır. Onları yalnız bırakmamak ve minnetimizi her fırsatta göstermek bizim en önemli görevimizdir.” dedi. Kaymakam Yaşar Dönmez de gazilerle bir araya gelmenin kendileri için onur verici olduğunu belirterek, Devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Ziyaretler, gazilerle hatıra fotoğrafı çekilmesi ve sohbetlerin ardından son buldu.



(Ömer İLGEÇ)