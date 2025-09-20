Başkan Bıyık ve Kaymakam Dönmez’den Gazilere anlamlı ziyaret

GAZİLER BİZİM KAHRAMANIMIZDIR
Başkan Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada “Gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için büyük fedakârlık göstermiş kahramanlarımızdır. Onları yalnız bırakmamak ve minnetimizi her fırsatta göstermek bizim en önemli görevimizdir.” dedi. Kaymakam Yaşar Dönmez de gazilerle bir araya gelmenin kendileri için onur verici olduğunu belirterek, Devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Ziyaretler, gazilerle hatıra fotoğrafı çekilmesi ve sohbetlerin ardından son buldu.
(Ömer İLGEÇ)