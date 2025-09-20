İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Bıyık ve Kaymakam Dönmez’den Gazilere anlamlı ziyaret

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kaymakam Yaşar Dönmez, Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki gazileri ziyaret etti. Gazilere Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için büyük fedakârlık göstermiş kahramanlarımızdır. Onları yalnız bırakmamak ve minnetimizi her fırsatta göstermek bizim en önemli görevimizdir” dedi.

Başkan Bıyık ve Kaymakam Dönmez'den Gazilere anlamlı ziyaret

20 Eylül 2025 Cumartesi 09:59

 Gaziler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atan Darıca protokolü, ilçede yaşayan gazileri evlerinde ziyaret ederek hem şükranlarını sundu hem de hatırlarını dinledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kaymakam Yaşar Dönmez, ziyaretler kapsamında; Gazi Ali Osman Argon, Gazi Mehmet Yavuz ve Gazi Sadık Bilek’i evlerinde ziyaret etti. Başkan Muzaffer Bıyık ve Kaymakam Dönmez, gazilerle bir araya gelerek sohbet etti ve gazilerin vatan sevgisi ile fedakârlıklarına minnettar olduklarını dile getirdi.

GAZİLER BİZİM KAHRAMANIMIZDIR

Başkan Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada “Gazilerimiz, ülkemizin bağımsızlığı ve güvenliği için büyük fedakârlık göstermiş kahramanlarımızdır. Onları yalnız bırakmamak ve minnetimizi her fırsatta göstermek bizim en önemli görevimizdir.” dedi. Kaymakam Yaşar Dönmez de gazilerle bir araya gelmenin kendileri için onur verici olduğunu belirterek, Devletin her zaman gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Ziyaretler, gazilerle hatıra fotoğrafı çekilmesi ve sohbetlerin ardından son buldu.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gaziler Günü’nün 104. Yılı Dilovası’nda Törenle Kutlandı Gaziler Günü’nün 104. Yılı Dilovası’nda...
Körfez Alparslan Bulvarı daha güvenli ve konforlu Körfez Alparslan Bulvarı daha güvenli ve konforlu
Dilovası Belediyesi Yeni Hizmet Binası İçin İhaleye Çıkıyor Dilovası Belediyesi Yeni Hizmet Binası İçin İhaleye...
Darıca’ya dev spor yatırımında çalışmalar başladı Darıca’ya dev spor yatırımında çalışmalar...
Çayırova Yenimahalle dönüşümle yenilenecek Çayırova Yenimahalle dönüşümle yenilenecek
Darıca’da kentsel dönüşüm iki mahalleden başlıyor Darıca’da kentsel dönüşüm iki mahalleden başlıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gaziler Günü’nün 104. Yılı Dilovası’nda...
19 Eylül Gaziler Günü, Dilovası’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Haberi Oku