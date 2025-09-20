Gaziler Günü’nün 104. Yılı Dilovası’nda Törenle Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 1921 yılında TBMM tarafından verilen Mareşal rütbesi ve Gazi unvanı, bu anlamlı günün sembolü oldu. Dilovası’ndaki kutlamalar, İlçe Kaymakamlığındaki çelenk töreni sonrası Dilovası Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

KENT PROTOKOLÜ TAM KADRO KATILDI

19 Eylül Gaziler Günü Törenine; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Canbaz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, kamu kurum müdürleri, gaziler, şehit ve gazi aileleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

ÇELENK SUNUMU VE ŞİİRLERLE DEVAM ETTİ

Program, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemine dair konuşmayı Dilovası Şehit Aileleri ve Gaziler adına Kıbrıs Gazisi Mithat Ağdur yaptı. Ağdur konuşmasında “Biz Türk milleti olarak vatan ve yurt edindiğimiz toprakları hep savaşarak, mücadele ederek; canımızı, kanımızı ve bedenimizden parçalar vererek kazandık. Bugün bu vatanda özgürce yaşıyorsak; bunu Allah’a, şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Gazilerimiz, milletin, bayrağın ve bağımsızlığın paha biçilemez değerler olduğunu gösteren kahramanlardır.” dedi.

GAZİLERİMİZ BAŞ TACIMIZDIR

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise konuşmasında “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından verilen Gazilik unvanı ve Mareşal rütbesinin yıl dönümü vesilesiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine omuz veren gazilerimiz, yalnızca savaş meydanlarında değil, gönüllerimizde de ölümsüzleşmiştir. Gazilerimizin fedakârlıklarını bir kez daha hatırlıyor, onların bize emanet ettiği bu cennet vatanı koruma sorumluluğumuzu yineliyoruz.

Kıymetli gazilerimiz, göğsünüzde taşıdığınız onurla bizlere bu toprakların hangi bedellerle vatan kılındığını hatırlatıyorsunuz. Bizler, her daim sizlerin yanında olacak, sizlere hak ettiğiniz saygı ve vefayı göstermekten asla geri durmayacağız.” dedi.

GAZİLERİMİZİN ŞEREF GÜNÜ

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay da konuşmasında “Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ‘Gazilik’ unvanı ile ‘Mareşal’ rütbesinin verilişinin yıl dönümünü idrak etmenin büyük gururunu yaşıyoruz. Aziz milletimiz, vatanı ve bayrağı söz konusu olduğunda şehadet mertebesine ulaşmaktan ya da gazi olmaktan asla çekinmemiştir. Bugün üzerinde yaşadığımız aziz vatan, şehit ve gazilerimizin bize en büyük emanetidir. Şehit ailelerimizi ve gazilerimizi kendi ailemiz olarak görüyoruz. Tüm kurum ve imkânlarımızla yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Aziz milletimiz Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve en son 15 Temmuz’da destansı mücadeleler ortaya koymuştur.” dedi.

ŞEHİTLER VE GAZİLER MİNNETLE ANILDI