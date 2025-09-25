ASAYİŞ:
Kocaeli’de oto çekiciyle çarpışan otomobil devrildi: 3 yaralı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde oto çekiciyle çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de oto çekiciyle çarpışan otomobil devrildi: 3 yaralı

25 Eylül 2025 Perşembe 10:00

 Kaza, D-100 karayolu Ankara istikameti Bıçakçılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E. yönetimindeki 19 AL 460 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen bir oto çekiciyle çarpışarak kontrolden çıktı ardından devrildi. Kazada sürücü F.E. ile araçta bulunan M.E. ve F.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı öne sürülen çekici ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. 

İHA
