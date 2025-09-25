Kocaeli’de oto çekiciyle çarpışan otomobil devrildi: 3 yaralı Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde oto çekiciyle çarpışan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

25 Eylül 2025 Perşembe 10:00