GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Ahilik, geleceğimizin en sağlam pusulasıdır”

Başkan Tahir Büyükakın Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ahilik kültürünün günümüzün ihtiyaç duyduğu en güçlü toplumsal reçetelerden biri olduğuna vurgu yaptı.

'Ahilik, geleceğimizin en sağlam pusulasıdır”

25 Eylül 2025 Perşembe 09:56

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ahilik Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Adeta bir tüketim çılgınlığının yaşandığı günümüz dünyasında Ahilik kültürüne sıkı sıkıya sarılmamız gerektiğini ifade eden Başkan Büyükakın, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bir toplumun çarşısına ve pazarına bakarak ahlakını anlarsınız. Çünkü esnafın terazisi, aslında toplumun vicdanını tartar. İşte bu yüzden Ahilik, adaletin, güvenin ve kardeşliğin yüzyıllar boyunca hayat bulduğu bir medeniyet ocağıdır.

 

BUGÜN BİLE BİZE YOL GÖSTERİYOR

Asırlar önce Ahi Evran’ın dilinden dökülen, ‘Harama bakma, haram yeme, haram içme, yalan söyleme’ nasihati; bugün de bize yol gösteriyor. Modern dünyanın tüketim hırsına, israfına ve haksız kazancına karşı Ahiliğin sesi hâlâ gür bir şekilde yükseliyor. Ahilik, üretmeden tüketmeye karşı bir haykırıştır. Güçlünün zayıfı ezmediği, emeğin ibadet sayıldığı, çarşıların aynı zamanda mektep olduğu bir düzendir. Düşünün; Osmanlı esnafı iş yerini ‘Hak kapısı’ saymış, işini ibadete eş görmüştür. İşte bu anlayış, yüzyıllar boyunca iç huzuru ve toplumsal barışı ayakta tutmuştur. Bugün de esnaflarımız, güven, ahlak, kardeşlik veren insanlardır. Onların iş yerleri, birer dükkân olmanın ötesinde; şehrin vicdanı, toplumun aynasıdır. Eğer esnafımızın kapısından dürüstlük giriyorsa, biliniz ki o şehirde huzur da vardır, umut da vardır.

 

“BÜYÜKŞEHİR OLARAK YANINIZDAYIZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bizler, Ahiliğin bu kutlu mirasına sahip çıkmayı, dayanışma ruhunu yaşatmayı ve alın terini helalle yoğuran tüm esnaflarımızın yanında durmayı asli bir görev biliyoruz. Ahiliğin, geleceğin en sağlam pusulası olması bilinciyle, esnaflarımıza yönelik hizmetlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, emekleriyle şehrimize değer katan, ahlaklarıyla toplumumuza güven aşılayan tüm esnaflarımızın ve hemşehrilerimizin Ahilik Haftası’nı kutluyor; bu eşsiz mirasın gelecek nesillere aktarılmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’nin genç dahileri TEKNOFEST’te ses getirdi Kocaeli’nin genç dahileri TEKNOFEST’te ses getirdi
Büyükşehir A Takımı her yere yetişiyor Büyükşehir A Takımı her yere yetişiyor
“İtfaiyecilik, cesaret ile merhametin hayat bulduğu yerdir” “İtfaiyecilik, cesaret ile merhametin hayat bulduğu...
Cemevlerinden Başkan Büyükakın’a teşekkür Cemevlerinden Başkan Büyükakın’a teşekkür
Oyunla öğrendiler, doğayla bağ kurdular Oyunla öğrendiler, doğayla bağ kurdular
Fulya Semtinde Güvenliğinizi Emanet Edebileceğiniz Profesyonel Çözümler Fulya Semtinde Güvenliğinizi Emanet Edebileceğiniz...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli’nin genç dahileri TEKNOFEST’te ses...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazi Akçakoca Bilgievi’nde öğrenim gören öğrenciler, geliştirdikleri...

Haberi Oku