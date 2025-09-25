GENEL:
Kocaeli’nin genç dahileri TEKNOFEST’te ses getirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazi Akçakoca Bilgievi’nde öğrenim gören öğrenciler, geliştirdikleri projelerle TEKNOFEST 2025’e katıldı. Öğrenciler, yerli ve milli üretim azmiyle geleceğe damga vurdu.

25 Eylül 2025 Perşembe 09:55

 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR TEKNOFEST’TE

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin en büyük vitrini olan TEKNOFEST 2025, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 5 gün boyunca 1 milyon 32 bin teknoloji tutkununu ağırlarken, Türkiye’nin dört bir yanından yükselen başarı hikâyeleri festivale damgasını vurdu. Bu yıl 12’incisi gerçekleştirilen, 58 ana kategori ve 138 alt kategoride yarışmaların düzenlendiği TEKNOFEST 2025 büyük bir coşkuya sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de Kılavuz Teknoloji Merkezi ve Gazi Akçakoca Bilgievi takımlarıyla festivale katkı sunarak, bilim ve teknolojiyi her yaştan ziyaretçiye tanıttı.

 

AKÇAKOCA ROV YARI FİNALİST OLDU

Gazi Akçakoca Bilgievi Neptune Labs takımı geliştirdiği Akçakoca ROV su altı aracıyla TEKNOFEST 2025 Mavi Vatan Yarışması’na katıldı. İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde yarı finalist olan Neptune Labs takımı, su altı aracını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik standında ziyaretçilere sergiledi. Gazi Akçakoca Bilgievi Bilişim Eğitmeni Yeşim Yalçın, ortaokul öğrencileri Muhammed Kayra Önür, Ömer Atıf Açıkgöz, Ömer Mustafa Pehlivan ve Zeynep Ravza Güleç tarafından geliştirilen yerli su altı aracı Akçakoca ROV’un dışı Filistin bayrağının renkleriyle tasarlandı.

 

PULSE GUARD PROJESİ İLK 10’A GİRDİ

Gazi Akçakoca Bilgievi Kılavuz takımı tarafından tasarlanan Pulse Guard projesi TEKNOFEST 2025 Uluslararası Bilim Yarışması ‘sağlıklı yaşam’ kategorisinde 86.55 puan ile Türkiye 9’uncusu oldu. Gazi Akçakoca Bilgievi Bilişim Eğitmeni Yeşim Yalçın ve ilkokul 4. sınıf öğrencileri Yağmur Acar ile Ekin Gökçe Şahin tarafından tasarlanan ‘Sağlıklı yaşam için giyilebilir teknolojiyle akıllı stres takip cihazı’ bireylerin nabız, oksijen ve stres düzeylerini takip edebileceği, HRV analizi yapabilen giyilebilir teknolojilerle geliştirilen akıllı bir takip cihazı olarak öne çıkıyor.

(Erkan ERENLER)

