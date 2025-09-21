EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de muhtarlara üç boyutlu eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarlara yönelik eğitim programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen programda güvenlik, yangın müdahalesi ve iletişim konularında kapsamlı eğitimler verildi.

Kocaeli'de muhtarlara üç boyutlu eğitim

21 Eylül 2025 Pazar 09:48

 “MAHALLELERİMİZ DAHA HUZURLU VE MUTLU OLACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen programa İzmit, Kartepe, Derince, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinden muhtarlar katıldı. Programın açılışında konuşan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, sadece büyük projelere değil, mahallelerin huzur ve güvenine de önem verdiklerini belirterek, “Sizlerin de katkılarıyla mahallelerimiz daha huzurlu ve mutlu olacak” dedi.

 

İLK EĞİTİM EMNİYETTEN

Eğitimin ilk bölümünde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, güvenlik konusunda muhtarlara önemli bilgilendirmede bulundu. Hırsızlık olaylarının çoğunlukla gündüz saatlerinde yaşandığı vurgulanarak, çok dikkatli olunması gerekildiği belirtildi. Ayrıca terörle mücadele ve narkotik konularında da muhtarlar bilgilendirildi.

 

İTFAİYEDEN YANGIN EĞİTİMİ

İkinci bölümde Büyükşehir İtfaiyesi, yangınlara müdahale yöntemleri ve acil durumlarda muhtarların koordinasyon rolü üzerine sunum gerçekleştirdi. Böylece muhtarların kriz anlarında daha etkin hareket etmesi amaçlandı.

 

MUHTARLARA İLETİŞİM DESTEĞİ

Son bölümde ise Büyükşehir İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı uzmanları, muhtarlara iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim verdi. Bu kapsamda mahalle sakinleri ve kamu kurumlarıyla doğru iletişim kurmanın yolları anlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarlar için düzenlenen bu eğitimlerin diğer ilçelerde de devam edeceğini duyurdu.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yapay zeka ile yeni bir vizyonun kapıları aralanıyor Yapay zeka ile yeni bir vizyonun kapıları aralanıyor
KO-MEK’ten yeni döneme güçlü hazırlık KO-MEK’ten yeni döneme güçlü hazırlık
Gebze Belediyesi’nden Öğrencilere Müjde Gebze Belediyesi’nden Öğrencilere Müjde
Gebze Belediyesi’nden Öğrencilere Müjde Gebze Belediyesi’nden Öğrencilere Müjde
Çayırova’da eğitimin paydaşları bir araya geldi Çayırova’da eğitimin paydaşları bir araya geldi
Tuzla’da Minik Ar-Ge Latife Hanım Anaokulu Açılıyor Tuzla’da Minik Ar-Ge Latife Hanım Anaokulu Açılıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yapay zeka ile yeni bir vizyonun kapıları aralanıyor
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 2025-2026 akademik yılına, yükseköğretimde dijital dönüşümün...

Haberi Oku