Kocaeli’de muhtarlara üç boyutlu eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarlara yönelik eğitim programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen programda güvenlik, yangın müdahalesi ve iletişim konularında kapsamlı eğitimler verildi.

“MAHALLELERİMİZ DAHA HUZURLU VE MUTLU OLACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen programa İzmit, Kartepe, Derince, Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinden muhtarlar katıldı. Programın açılışında konuşan Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, sadece büyük projelere değil, mahallelerin huzur ve güvenine de önem verdiklerini belirterek, “Sizlerin de katkılarıyla mahallelerimiz daha huzurlu ve mutlu olacak” dedi.

İLK EĞİTİM EMNİYETTEN

Eğitimin ilk bölümünde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, güvenlik konusunda muhtarlara önemli bilgilendirmede bulundu. Hırsızlık olaylarının çoğunlukla gündüz saatlerinde yaşandığı vurgulanarak, çok dikkatli olunması gerekildiği belirtildi. Ayrıca terörle mücadele ve narkotik konularında da muhtarlar bilgilendirildi.

İTFAİYEDEN YANGIN EĞİTİMİ

İkinci bölümde Büyükşehir İtfaiyesi, yangınlara müdahale yöntemleri ve acil durumlarda muhtarların koordinasyon rolü üzerine sunum gerçekleştirdi. Böylece muhtarların kriz anlarında daha etkin hareket etmesi amaçlandı.

MUHTARLARA İLETİŞİM DESTEĞİ

Son bölümde ise Büyükşehir İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı uzmanları, muhtarlara iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim verdi. Bu kapsamda mahalle sakinleri ve kamu kurumlarıyla doğru iletişim kurmanın yolları anlatıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarlar için düzenlenen bu eğitimlerin diğer ilçelerde de devam edeceğini duyurdu.



(Erkan ERENLER)