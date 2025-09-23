Hülya Koçyiğit'ten yapay zeka yorumu:

Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması'nın Jüri Başkanı Hülya Koçyiğit, "Aile ve Yapay Zeka" temalı filmler için, "Evet, temamız yapay zeka. Fakat izlediklerimiz biraz bizi ürpertti. Eyvah, yapay zeka bu haliyle kullanılırsa korkutucu, üzücü" değerlendirmesinde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise Darıca'daki festivalin şehre yeni bir kimlik kazandırdığını vurgulayarak, "Hayvanat bahçesinin yanına sinemayı da koyduk" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ortaklığı ve Darıca Belediyesi işbirliğiyle Darıca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Darıca Kısa Film Yarışması, sinema dünyasının önemli isimlerini ve genç yetenekleri bir araya getirdi.

"2025 Aile Yılı" kapsamında "Aile ve Yapay Zeka" temasıyla düzenlenen yarışma, teknolojinin aile ilişkileri üzerindeki etkisini sinema diliyle mercek altına alırken, geleneksel aile değerleri ile geleceğin teknolojik dünyası arasındaki dengeyi sorguladı.

Jüri başkanlığını üstlenen Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, tören öncesinde genç sinemacılarla bir söyleşi gerçekleştirerek tecrübelerini paylaştı. Törene, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Samiye Korkmaz da katıldı.

"Muhteşem bir aileyiz"

Törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yeni dönem kaymakamımız Yaşar Bey'e de bu projeyi sahiplenmesi, bu konuya, konunun üzerine daha daha üzerine düşüp, daha da güçlenerek yolumuza devam etme noktasında birlikte hareket ettiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bakanlığımız, hayırseverlerimiz, iş adamlarımız, belediyemiz, kaymakamımız, aslında baktığımız zaman koskocaman, muhteşem bir aileyiz. Birlikte olunca, güçlerimizi de birleştirince Darıca'mız adına, sanatın adına, sinemanın adına güzel işler ortaya çıkıyor. Biz inanıyoruz ki bunun daha daha kar topu misali büyüyerek devam edeceğine, hele hele bizim Birol Güven gibi bir mihmandarımız olduğu sürece Allah'ın izniyle sırtımız da yere gelmez. Bunu da biliyoruz. Ben katılan tüm yarışmacılara tekrardan başarılar diliyorum"

"Zaman değişti, çağ değişti, teknoloji değişti"

Darıca Kaymakamı Yaşar Sönmez, sanatın toplumsal bir hizmet olduğunu vurgulayarak, "Bizleri biz yapan, insanı insan yapan, değerler var, özellikler var, ihtiyaçlar var. Bunlardan birisi de tabii ki ürettiği değerleri paylaşmak. Tarihimizde malum orta oyunlarımız vardı, Hacivat Karagöz'ümüz vardı. Zaman değişti, çağ değişti, teknoloji değişti, sinemalarımız oldu. Açık havalarda ilçelerimizde, illerimizde izledik. Şimdi filmlerimiz var, sinema filmlerimiz var. Pandemiden sonra daha da yoğunlaştık, daha yoğun izlemeye çalıştık, daha fazla izliyoruz, daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Elbette ki bu alanda da birilerinin bu ihtiyacı gidermesi gerekiyor. Bu da bir yönüyle topluma hizmet. Biz kamu yönüyle nasıl vatandaşlarımıza hizmet ediyor, onların bir takım ihtiyaçlarını gideriyor isek, bu alanda bizlere film üreten, bu sektörde çalışan, emek verenler de toplumumuzun bir başka ihtiyacını gidermek suretiyle hizmet ediyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toronto'da, Venedik'te, Los Angeles'ta Gazze sinemacıları konuşuluyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü, yapımcı ve senarist Birol Güven, Darıcalı olmaktan gurur duyduğunu belirterek başladığı konuşmasında, Gazze'deki trajediye dikkat çekti. Güven, "Gazze'deki büyük soykırımı, trajediyi dünyaya duyuran genç sinemacıları alkışlıyoruz. Toronto'da, Venedik'te, Los Angeles'ta Gazze sinemacıları konuşuluyor" diye konuştu.

"Hayvanat bahçesinin yanına sinemayı da koyduk"

Darıca'nın bir süredir sinema ile anıldığını ifade eden Güven, bundan da mutluluk duyduğunu kaydetti. Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayvanat bahçesinin yanına sinemayı da koyduk. Bunda sizin (Hülya Koçyiğit) çok büyük bir payınız var. Jüri başkanı olmanız medyada çok yer bulmamıza neden oldu ve Darıca ile sinema yan yana geldi. Jüri üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi yalnız bir eleştirim var. Kendim de dahil bu eleştiriyi koyuyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, Darıca sinema ile anılıyor ama Darıca'da bir sinema salonu yok. Dünyanın ilk uluslararası kısa film festivalini yapan ama sineması olmayan bir şehiriz. Başka yoktur diye düşünüyorum. İnşallah Sayın Başkanım, Sayın Kaymakamım, lütfen artık bizim bir sinema salonumuz olsun. Çünkü biz gençlerimizi, çocuklarımızı beyaz perdeyle tanıştırmak zorundayız. Yoksa çocuklarımızı dijital platformlara kaptırırız"

"İzlediklerimiz biraz bizi ürpertti"

Jüri Başkanı Hülya Koçyiğit ise yarışmaya katılan filmlerin kalitesine ve temasının düşündürücülüğüne değinerek şöyle konuştu:

"Pırıl pırıl zekada, pırıl pırıl gençler yetişiyor. Buna vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Daha nice yıllar devam etmesini diliyorum bu güzel festivalin. Evet, temamız yapay zeka. Fakat izlediklerimiz biraz bizi ürpertti. Eyvah, yapay zeka bu haliyle kullanılırsa korkutucu, üzücü. İçlerinde bazı filmler içimizi çok acıttı, burktu. İnsan tarafımıza dokundu çünkü. Ama her biri bir emek. Onlarca insanın emeği var ve içinde de 'Ben geliyorum, ben sinemacıyım' dedirten zekalarla karşılaştık. Katılanların hepsine başarılar diliyorum. Kazananları da şimdiden kutluyorum"

Ödüller sahiplerini buldu

Sinema sektörüne genç yetenekler kazandırmayı ve kısa filmcilere destek olmayı amaçlayan yarışmada toplam 400 bin TL para ödülü dağıtıldı. Gecede birincilik ödülünü Ahmet Sami Kuriş'in yönettiği "ANN-E" filmi, ikincilik ödülünü Elif Örüm'ün yönettiği "Anne Seni Annemle Tanıştırayım mı?" , üçüncülük ödülünü ise Serdal Altun'un yönettiği "Yankı" aldı.

Zafer Geyikçi'nin yönettiği "Gece Modu" filmi ile Canberk Seçal'ın yönettiği "Aile" filmi ise mansiyon ödülüne layık görüldü. 2025 Aile Yılı Özel Ödülü de "Masadan Kalkanlar" filmiyle Deniz Duygu Karataş'a verildi.

Tören, ödüllerin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

