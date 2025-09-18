İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Yenimahalle dönüşümle yenilenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çayırova’daki kentsel dönüşüm çalışması Yenimahalle’den başlayacak. 286 bağımsız birim dönüştürülerek, söz konusu mahalle yenilenecek.

Çayırova Yenimahalle dönüşümle yenilenecek

18 Eylül 2025 Perşembe 09:59

 TOPLAM 286 BİRİM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, büyük kentsel dönüşüm çalışmasının Çayırova Yenimahalle’yi de kapsayacağını müjdeledi. Risk analizleri sonucu mahalledeki 286 bağımsız birimin dönüştürülmesine karar verildi. Yenimahalle’deki kentsel dönüşüm, 17.000 metrekarelik bir alanda yürütülecek. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte Yenimahalle, yeni bir kimliğe kavuşacak.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca’da kentsel dönüşüm iki mahalleden başlıyor Darıca’da kentsel dönüşüm iki mahalleden başlıyor
Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda yenileme çalışmaları başladı Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda yenileme çalışmaları...
Başkan Çiftçi, temizlik personellerini mesaiye uğurladı Başkan Çiftçi, temizlik personellerini mesaiye...
Darıca’da 4. Uluslararası Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buluyor Darıca’da 4. Uluslararası Kısa Film Yarışması...
Dilovası’nda Mevlid-i Nebi Haftası Coşkuyla Kutlandı Dilovası’nda Mevlid-i Nebi Haftası Coşkuyla Kutlandı
Çayırova’nın yeni spor salonunda koltuk montajı tamam Çayırova’nın yeni spor salonunda koltuk montajı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Darıca’da kentsel dönüşüm iki mahalleden...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca’da yürüttüğü çalışmalar sonucu, kentsel dönüşüm çalışmalarının...

Haberi Oku