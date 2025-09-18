Çayırova Yenimahalle dönüşümle yenilenecek

TOPLAM 286 BİRİM

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, büyük kentsel dönüşüm çalışmasının Çayırova Yenimahalle’yi de kapsayacağını müjdeledi. Risk analizleri sonucu mahalledeki 286 bağımsız birimin dönüştürülmesine karar verildi. Yenimahalle’deki kentsel dönüşüm, 17.000 metrekarelik bir alanda yürütülecek. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte Yenimahalle, yeni bir kimliğe kavuşacak.



(Emre KAHRAMAN)