GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türk Dünyası Sinemacılar Forumu İstanbul’da Açılış Toplantısıyla Başladı

İSTANBUL-GEBZE GAZETESİ Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun düzenlediği Türk Dünyası Sinemacılar Forumu, İstanbul’da yemekli açılış toplantısı ile başladı. Program kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısında ise TDGF Genel Başkan Yardımcısı Menderes Demir forum hakkında bilgi verdi, katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı.

Türk Dünyası Sinemacılar Forumu İstanbul'da Açılış Toplantısıyla Başladı

24 Eylül 2025 Çarşamba 22:49

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) öncülüğünde, Sinemacılar Birlikleri’nin katkıları ve T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirilen Türk Dünyası Sinemacılar Forumu, İstanbul’da Beyoğlu Öğretmenevi’nde düzenlenen yemekli açılış toplantısıyla başladı.

Açılışa Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen sinemacılar, birlik başkanları, akademisyenler ve kültür-sanat camiasından isimler katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda, sinemanın Türk dünyası ortak değerlerinin korunması ve yeni nesillere aktarılmasındaki rolü vurgulandı.

Forum kapsamında ayrıca bir değerlendirme toplantısı yapıldı. TDGF Genel Başkan Yardımcısı Menderes Demir, forumun amacı, hedefleri ve programın detayları hakkında bilgi verdi. Demir, Türk dünyası sinemasının ortak kültürel mirasın yaşatılmasında güçlü bir köprü olacağını ifade etti.

Toplantıya katılan sinemacılar ve akademisyenler de söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi. Katılımcılar özellikle; ortak yapımların artırılması, genç sinemacıların desteklenmesi ve belgesel filmler aracılığıyla kültürel değerlerin tanıtılmasının önemine dikkat çekti.

Değerlendirme toplantısında, Türkiye başta olmak üzere yedi Türk Cumhuriyeti (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan), Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek’ten gelen sinemacılar da görüşlerini paylaşarak programa katkıda bulundu. Festivalin amacı, dünyada yaşayan Türk dünyası sinemacılarına destek sunmak, Türk milletinin engin ve müstesna kültürel değerlerini film aracılığıyla ortaya çıkarmak ve bu değerleri önce Türk dünyasına, ardından tüm dünyaya tanıtmaktır.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Türk Dünyası Sinemacılar Forumu İstanbul’da Açılış Toplantısıyla Başladı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
MÜSİAD Gebze İstişare Kurulu, Gebze Teknik Üniversitesi’nde Toplandı MÜSİAD Gebze İstişare Kurulu, Gebze Teknik Üniversitesi’nde...
İSG’ye Değer Katan OYAK Çimento’ya ÇEİS’ten Üç Ödül Birden İSG’ye Değer Katan OYAK Çimento’ya ÇEİS’ten...
Vali Aktaş, Şehidimiz Muhammet Güçlü’nün Babasını Son Yolculuğunda Yalnız Bırakmadı Vali Aktaş, Şehidimiz Muhammet Güçlü’nün Babasını...
Muzaffer Altıntaş’ın Vasiyeti Gerçek Oluyor: Darıca’ya Modern ve Örnek Huzurevi Muzaffer Altıntaş’ın Vasiyeti Gerçek Oluyor:...
İnternet Medya Birliği, Genel Başkan Dr. Süleyman Basa’nın Memleketi Rize’de Buluşuyor İnternet Medya Birliği, Genel Başkan Dr. Süleyman...
Kadıllı, Ahatlı ve Cumaköy’de 843 Hak Sahibi Tapularına Kavuştu Kadıllı, Ahatlı ve Cumaköy’de 843 Hak Sahibi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

MÜSİAD Gebze İstişare Kurulu, Gebze Teknik...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ MÜSİAD Gebze İstişare Kurulu toplantısında sanayi ile üniversitenin işbirliği,...

Haberi Oku