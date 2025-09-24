Türk Dünyası Sinemacılar Forumu İstanbul’da Açılış Toplantısıyla Başladı

İSTANBUL-GEBZE GAZETESİ Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu’nun düzenlediği Türk Dünyası Sinemacılar Forumu, İstanbul’da yemekli açılış toplantısı ile başladı. Program kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısında ise TDGF Genel Başkan Yardımcısı Menderes Demir forum hakkında bilgi verdi, katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) öncülüğünde, Sinemacılar Birlikleri’nin katkıları ve T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirilen Türk Dünyası Sinemacılar Forumu, İstanbul’da Beyoğlu Öğretmenevi’nde düzenlenen yemekli açılış toplantısıyla başladı.

Açılışa Türk dünyasının farklı ülkelerinden gelen sinemacılar, birlik başkanları, akademisyenler ve kültür-sanat camiasından isimler katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda, sinemanın Türk dünyası ortak değerlerinin korunması ve yeni nesillere aktarılmasındaki rolü vurgulandı.

Forum kapsamında ayrıca bir değerlendirme toplantısı yapıldı. TDGF Genel Başkan Yardımcısı Menderes Demir, forumun amacı, hedefleri ve programın detayları hakkında bilgi verdi. Demir, Türk dünyası sinemasının ortak kültürel mirasın yaşatılmasında güçlü bir köprü olacağını ifade etti.

Toplantıya katılan sinemacılar ve akademisyenler de söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdi. Katılımcılar özellikle; ortak yapımların artırılması, genç sinemacıların desteklenmesi ve belgesel filmler aracılığıyla kültürel değerlerin tanıtılmasının önemine dikkat çekti.

Değerlendirme toplantısında, Türkiye başta olmak üzere yedi Türk Cumhuriyeti (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Macaristan), Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek’ten gelen sinemacılar da görüşlerini paylaşarak programa katkıda bulundu. Festivalin amacı, dünyada yaşayan Türk dünyası sinemacılarına destek sunmak, Türk milletinin engin ve müstesna kültürel değerlerini film aracılığıyla ortaya çıkarmak ve bu değerleri önce Türk dünyasına, ardından tüm dünyaya tanıtmaktır.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek