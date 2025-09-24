ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

5 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

5 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

24 Eylül 2025 Çarşamba 09:43

 Edinilen bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi 618 Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 
  Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında dairede hasar meydana geldi. Yangına müdahale ettiği sırada dumandan etkilenen ev sahibi İhsan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 
  Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaçak tütüncüye operasyon: Silahlar ele geçirildi Kaçak tütüncüye operasyon: Silahlar ele geçirildi
Narkotik ekiplerinden operasyon: 500 gram metamfetamin ele geçirildi Narkotik ekiplerinden operasyon: 500 gram metamfetamin...
Trafik kazasında hayatını kaybeden 78 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı Trafik kazasında hayatını kaybeden 78 yaşındaki...
Kocaeli’de işten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü Kocaeli’de işten çıkarılan kadın, şantiye...
Kocaeli'de ticari araç takla attı: 6 yaralı Kocaeli'de ticari araç takla attı: 6 yaralı
Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kaçak tütüncüye operasyon: Silahlar ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince'de 8 farklı adrese operasyon düzenledi. 7 kişi hakkında işlem...

Haberi Oku