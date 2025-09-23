Halk Üniversitesi KO-MEK’te yeni dönem başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), yeni eğitim-öğretim dönemine hızlı bir giriş yaptı. 398 farklı branşta açılan kurslarla Kocaelililere hem mesleki beceri hem de kişisel gelişim imkânı sunan KO-MEK, bu yıl da yoğun ilgiyle karşılaştı.

YÜZ BİNLERCE VATANDAŞ BAŞVURDU

Her yıl yüz binlerce vatandaşa ücretsiz eğitim imkânı sağlayan KO-MEK, bu dönem de başvuru rekoru kırdı. Kocaeli’nin 12 ilçesindeki kurs merkezlerinde verilen eğitimler, her yaş grubundan vatandaşın hayatına dokunuyor. Kimi kursiyer yeni bir meslek edinmek için, kimi sosyal hayata daha aktif katılmak, kimi ise yeni hobiler kazanmak için KO-MEK’in kapısını çalıyor.

398 BRANŞTA GENİŞ YELPAZE

KO-MEK’in bu yıl açtığı 398 branş arasında bilişim teknolojileri, yabancı diller, muhasebe ve finans, grafik tasarım, moda tasarımı, gastronomi, seramik ve cam teknolojileri, müzik, sahne sanatları, kişisel gelişim, el sanatları öne çıkıyor. Özellikle meslek edindirmeye yönelik kurslar, iş hayatına atılmak isteyen gençler ile ikinci kariyer fırsatı arayan yetişkinler tarafından yoğun ilgi görüyor.

SOSYAL YAŞAMA VE İSTİHDAMA DESTEK

KO-MEK sadece bir kurs merkezi olmanın ötesinde, Kocaeli’nin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayan önemli bir eğitim markası haline geldi. Özellikle kadınların meslek edinerek üretime katılmalarına destek olan kurslar, aynı zamanda aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Üniversite öğrencileri için verilen yabancı dil kursları ve kişisel gelişim eğitimleri ise gençlere kariyer yolculuklarında büyük avantaj sunuyor.

“HAYAT BOYU ÖĞRENME” ANLAYIŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, KO-MEK’in “hayat boyu öğrenme” felsefesiyle yoluna devam ettiğini belirterek, her yaştan kursiyerin eğitimlerle hem kendini geliştirdiğini hem de kentin sosyal dinamizmine katkı sunduğunu ifade etti. Kursiyerlerin sadece bilgi edinmediği, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle topluma değer kattığı vurgulandı.

ÜCRETSİZ, NİTELİKLİ VE ULAŞILABİLİR

Tamamen ücretsiz olarak verilen kurslarda eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülüyor. Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimlerle kursiyerler öğrendiklerini pratiğe dönüştürüyor. Kocaeli’nin tüm ilçelerine yayılan kurs merkezleri sayesinde eğitim, herkes için erişilebilir hale geliyor.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

KO-MEK’in yeni dönem kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, kayıtlarını www.komek.org.tr adresi üzerinden kolayca yapabiliyor. Kocaeli’de eğitimde marka haline gelen KO-MEK, her geçen yıl daha fazla kişiye ulaşarak, kentte öğrenmenin ve üretmenin merkezi olmaya devam ediyor.



(Emre KAHRAMAN)