ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de narkotik baskını: 5 şüpheli yakalandı, 9 kilo uyuşturucu ele geçti

Kocaeli'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yaklaşık 9,1 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de narkotik baskını: 5 şüpheli yakalandı, 9 kilo uyuşturucu ele geçti

21 Eylül 2025 Pazar 09:53

 Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
  Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze ilçesinde bir ikamette düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yapılan aramalarda çeşitli yerlerde ve kasalara gizlenmiş 8 kilo 983 gram esrar, 90 gram kokain, 4 gram sentetik kannabinoid, 6 adet sentetik ecza, 7 hassas terazi, 123 bin 765 TL, 11 bin 325 Euro ve 100 dolar ele geçirildi. 
  Yakalanan şüphelilerden 2'si, TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen O.H.A., T.B. ve S.A. isimli 3 şahıs ise adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de restorana silahlı saldırı Kocaeli'de restorana silahlı saldırı
Çocukların gözü önünde babaya tokat atan şahıs, aynı gün başka bir sürücüyü silahla tehdit etmiş Çocukların gözü önünde babaya tokat atan şahıs,...
Yol kenarında erkek cesedi bulundu Yol kenarında erkek cesedi bulundu
77 milyon liralık MESEM usulsüzlüğü davasında ilk duruşma 77 milyon liralık MESEM usulsüzlüğü davasında...
Sabah namazına kalktı, gemi kazasını gördü: Sabah namazına kalktı, gemi kazasını gördü:...
Kocaeli Valiliği: Kocaeli Valiliği: "Karaya oturan gemideki 7 personel...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de restorana silahlı saldırı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir restoran, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Haberi Oku