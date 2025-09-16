Gebze Belediyesi’nden Öğrencilere Müjde

Gebze Belediyesi, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilere sağladığı eğitim desteğini iki katına çıkardı. Daha önce 5 bin TL olarak verilen destek, bu yıl 10 bin TL olarak ödenecek.

Başvurular 22 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Eğitim desteğinden; devlet üniversitelerinin lisans bölümlerine ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile özel ve vakıf üniversitelerinin yüzde 75 ve üzeri burslu lisans bölümlerine yerleşen öğrenciler faydalanabilecek.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yaptığı açıklamada gençlere verdikleri önemi şu sözlerle ifade etti:

“Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıracak öğrencilerimiz için vereceğimiz 10 bin TL tutarındaki eğitim desteğimizin kayıtları 22 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Eğitim desteğimizden devlet üniversitelerinin dışında özel üniversitelerin lisans bölümlerine ilk kez kayıt yaptıracak %75 ve üzeri burs kazanan gençlerimiz de faydalanabilecek. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Başvuru şartları ve detaylı bilgiye gebze.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.



(Ömer İLGEÇ)