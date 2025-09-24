İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den Dilovası’na yeni yaşam alanı

Kent genelinde tüm ilçelere sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda birçok mekân kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Belediyesi ile birlikte inşa ettiği kent meydanı projesinde çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin yeni yaşam alanlarından birisi olacak proje, kazık imalat çalışmalarıyla devam ediyor.

Büyükşehir'den Dilovası'na yeni yaşam alanı

24 Eylül 2025 Çarşamba 09:38

 110 ADET MİNİ KAZIK ÇAKILACAK

Kocaeli Büyükşehir ve Dilovası Belediyesi ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığı Kent Meydanı Projesi’nde ilk olarak alandan 10 bin metreküp hafriyat kaldırıldı. İlk bölümde 72 adet fore kazık imalatının çalışmaları tamamlanırken, iksa duvar çalışmasının devam ettiği alanda 70 adet mini kazığın çalışmaları bitirildi. Zemin güçlendirme çalışmaları kapsamında toplamda 110 adet mini kazık çakılacak.

 

7 BİN 197 M2 KULLANIM ALANI

Dilovası Kent Meydanı Projesi tamamlandığında ilçenin yeni bir sosyal, kültürel ve sanatsal yaşam alanı olarak hizmet verecek. Dilovası’nın yeni yaşam alanı 2 bin 400 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek ve toplam kullanım alanı 7 bin 197 metrekare olacak. 540 gün içerisinde tamamlanması planlanan proje iki bodrum kat ve zemin kattan oluşacak.

 

BU MEYDANDA YOK YOK

Dilovası Kent Meydanı’nın zemin katında açık teras alanı, birinci bodrum katta fuaye alanı, kafeterya ve teras alanı, Aile Çocuk Merkezi (Küçük yaş grubu çocuklar için oyun ve aktivite alanı), Bowling Salonu, E-Spor Salonu, 2 adet sinema salonu, sinema fuaye alanı ve toplantı odası olacak. İkinci bodrum katta ise 50 araç kapasiteli kapalı otopark, özel bireyler için ayrılmış alanlar ile mekanik ve enerji odaları bulunacak.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Bıyık ve Kaymakam Dönmez’den Gazilere anlamlı ziyaret Başkan Bıyık ve Kaymakam Dönmez’den Gazilere...
Gaziler Günü’nün 104. Yılı Dilovası’nda Törenle Kutlandı Gaziler Günü’nün 104. Yılı Dilovası’nda...
Körfez Alparslan Bulvarı daha güvenli ve konforlu Körfez Alparslan Bulvarı daha güvenli ve konforlu
Dilovası Belediyesi Yeni Hizmet Binası İçin İhaleye Çıkıyor Dilovası Belediyesi Yeni Hizmet Binası İçin İhaleye...
Darıca’ya dev spor yatırımında çalışmalar başladı Darıca’ya dev spor yatırımında çalışmalar...
Çayırova Yenimahalle dönüşümle yenilenecek Çayırova Yenimahalle dönüşümle yenilenecek
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Bıyık ve Kaymakam Dönmez’den Gazilere...
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kaymakam Yaşar Dönmez, Gaziler Günü dolayısıyla ilçedeki...

Haberi Oku