Büyükşehir’den Dilovası’na yeni yaşam alanı

Kent genelinde tüm ilçelere sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda birçok mekân kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Belediyesi ile birlikte inşa ettiği kent meydanı projesinde çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin yeni yaşam alanlarından birisi olacak proje, kazık imalat çalışmalarıyla devam ediyor.

110 ADET MİNİ KAZIK ÇAKILACAK

Kocaeli Büyükşehir ve Dilovası Belediyesi ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığı Kent Meydanı Projesi’nde ilk olarak alandan 10 bin metreküp hafriyat kaldırıldı. İlk bölümde 72 adet fore kazık imalatının çalışmaları tamamlanırken, iksa duvar çalışmasının devam ettiği alanda 70 adet mini kazığın çalışmaları bitirildi. Zemin güçlendirme çalışmaları kapsamında toplamda 110 adet mini kazık çakılacak.

7 BİN 197 M2 KULLANIM ALANI

Dilovası Kent Meydanı Projesi tamamlandığında ilçenin yeni bir sosyal, kültürel ve sanatsal yaşam alanı olarak hizmet verecek. Dilovası’nın yeni yaşam alanı 2 bin 400 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilecek ve toplam kullanım alanı 7 bin 197 metrekare olacak. 540 gün içerisinde tamamlanması planlanan proje iki bodrum kat ve zemin kattan oluşacak.

BU MEYDANDA YOK YOK

Dilovası Kent Meydanı’nın zemin katında açık teras alanı, birinci bodrum katta fuaye alanı, kafeterya ve teras alanı, Aile Çocuk Merkezi (Küçük yaş grubu çocuklar için oyun ve aktivite alanı), Bowling Salonu, E-Spor Salonu, 2 adet sinema salonu, sinema fuaye alanı ve toplantı odası olacak. İkinci bodrum katta ise 50 araç kapasiteli kapalı otopark, özel bireyler için ayrılmış alanlar ile mekanik ve enerji odaları bulunacak.



(Ömer İLGEÇ)