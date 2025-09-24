Başkan Büyükakın, Başiskele Kavşağı’nda müjdeleri verdi

ÇALIŞMALAR HIZLI İLERLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-130 Karayolu’nu rahatlatmak, İzmit ve Gölcük istikametlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’ni hayata geçiriyor. Haziran ayında çalışmalarına başlanan projenin inşaat işleri son derece hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Bugüne kadar 26 bin metrelik derin zemin güçlendirme çalışmalarının yüzde 28’i, 12 bin metre forekazık işleminin de 27’si tamamlandı. Yeni güney alternatif yol devreye alınırken, Pasinler Caddesi’nde de 850 metrelik yeni yol açıldı. Toplam 2 milyar TL maliyetli Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nin Haziran 2026 tarihinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN İNCELEMEDE BULUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, projenin geldiği son noktayı görmek amacıyla bölgeyi ziyaret etti. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ve AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit’in eşlik ettiği Başkan Büyükakın, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. İnceleme gezisinden sonra bir açıklama yapan Başkan Büyükakın çalışmaların geldiği noktadan memnun olduğunu söyledi.

AÇIK KALP AMELİYATI YAPILIYOR

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nin, şehrin açık kalp ameliyatı yapılan projelerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Gerçekten çok iyi çalışılması gerekiyordu. Sadece projelendirme tek başına yeterli değildi. Aynı zamanda işin hangi süreçler takip edilerek yapılması gerektiğini belirlemek, trafikte en az zamanın kaybedileceği iş süreçlerini planlamak gerekiyordu. Arkadaşlar bunun üzerinde çok çalıştı. Her detayını çalıştılar. Şu anda bu kavşağın her noktasında çalışma yapılıyor.

GEOFOAM SİSTEMİ İŞİ HIZLANDIRDI

Bu projede uygulanan EPS Geofoam blok yol dolgu sistemi, özellikle zemin yapısının iyi olmadığı yerlerde uygulanan bir teknik. Çok büyük miktarlarda dolgu malzemeleri getirerek zemindeki yükü artırmak yerine, hafif malzemelerle zemini takviye etmek, onun üzerine yapılacak beton zeminle de hem işi hızlandırmak hem de zemini çok daha mukavemetli bir hale getirilmek hedeflendi. Gebze Teknik Üniversitesi’nden bir hocamızla bu çalışma yapıldı.

350 MİLYON TL’LİK TASARRUF

Geofoam teknolojisi kullandığımız kısımda hem 9 bin kamyonun trafiğe çıkması engellendi hem de o kamyonların ortaya çıkaracağı karbon emisyonunun önüne geçildi. 1 yılda 3.000 ağacın temizleyebileceği karbon emisyonu hiç ortaya çıkmadan engellendi. Bunun yanı sıra ekonomik açıdan da tasarruf sağlandı. Toplamda 350 milyon TL gibi bir tasarruf elde edilmiş oldu” bilgilerini verdi.

BAŞKAN MÜJDELERİ VERDİ

Başkan Tahir Büyükakın, D-130 Karayolu Yuvacık istikametinin kasım, Gölcük istikametinin de aralık ayında yenilenmiş haliyle açılacağını müjdeleyerek şunları söyledi: “Üzerinde bulunduğumuz kısımdaki (Yuvacık istikameti) yan yol imalatı kasım ayının sonunda bitecek ve trafiğe açılacak. İzmit yönünden gelip de Gölcük’e gidecek olanların kullanacağı taraf da aralık ayının sonunda trafiğe açılacak şekilde planlandı. Bu iki tarafın bitmesinden yani aralık ayının sonundan itibaren diğer imalatları yapmak daha kolay hale gelecek. Çünkü trafik daha rahat akacak.

ÖNLEMLER İŞE YARADI

Bu bölgede çalışma yaparken trafiğe çıkacak ağır vasıtalar ile ilgili çok yerinde bir karar alındı. Belirli saatlerde ağır vasıtaların trafiğe çıkmamaları sağlandı. Ayrıca arkadaşlarımız hem otobüs hem de vapurların saatlerini düzenlediler. Vapur ücretlerini yarıya düşürdüler, iskelelerdeki otoparkları ücretsiz hale getirdiler. Bir başka husus da şu: Hem emniyet hem de zabıta, çekicileri ile birlikte alanda konuşlanmış durumdalar. Herhangi bir sorun veya kaza yaşanması durumunda hızlıca müdahale ediyorlar. Yani insan kaynaklı hataların indirildiği tüm tedbirler alınmış vaziyette. Böylece çalışma sırasında trafikteki 2 şerit akış hiçbir şekilde kesintiye uğramadan devam ediyor. Trafik yükünde bir artış olmadı. Alınan tedbirlerle birlikte inşaat hızla ilerliyor.

HAZİRAN 2026’DA TAMAMI BİTECEK

Normalde bu tür zor projelerde 450-500 günlük süreler verilir. Ancak bu proje için çok iddialı bir zaman belirlendi. 1 yılda bitmesi hedefi konuldu. Evet, iddialı. Ama müteahhit firmamız da çok güçlü bir şekilde alana indi. Onlara da bu titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız zaten gece gündüz buradalar. İnşallah Haziran 2026’da burada çok konforlu bir kavşak çalışmaya başlayacak. Başiske’ye, İzmit’e, Gölcük’e şimdiden hayırlı olsun. İnşallah bu proje, kazasız belasız en kısa sürede biter.”



