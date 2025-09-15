Kocaeli’de İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Gerçekleştirildi

KOCAELİ-GEBZE GAZETESİ Kocaeli’de huzur ve güvenin sağlanması için düzenli olarak yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Makam Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, Vali Yardımcısı Dr. Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutan Vekili Yarbay Ziya Can Gürsoy katıldı.

Toplantıda, il genelindeki haftalık asayiş raporları detaylı şekilde ele alındı. Kaçakçılık, trafik ve GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat denetimleri, suç ve suçlularla mücadele, arama-kurtarma operasyonları, orman yangınlarının önlenmesi, uyuşturucu ile mücadele ve düzensiz göç konularındaki çalışmalar değerlendirildi.

Katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı; Kocaeli’de güven ve huzurun sürdürülebilmesi için alınacak tedbirler üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Toplantı, yapılan değerlendirmeler ve koordinasyon ile sona erdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek