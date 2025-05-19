Doç. Dr. Ahmet Demirkıran’dan Dünya Hipertansiyon Günü’nde önemli uyarılar: “Tansiyonunuzu bilin, kalbinizi koruyun” Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Demirkıran, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında hipertansiyonun önemi ve alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

19 Mayıs 2025 Pazartesi 12:11