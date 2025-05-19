Doç. Dr. Ahmet Demirkıran’dan Dünya Hipertansiyon Günü’nde önemli uyarılar: “Tansiyonunuzu bilin, kalbinizi koruyun”
Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Demirkıran, 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü kapsamında hipertansiyonun önemi ve alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) kılavuzlarına göre hipertansiyon,ofis ölçümlerinde 140/90 mmHg ve üzeri değerlerle tanımlanıyor. Ancak en doğru değerlendirme, evde yapılan ölçümlerde 135/85 mmHg, 24 saatlik tansiyon takiplerinde ise ortalama 130/80 mmHg eşik değerleri esas alınarak yapılıyor.
Doç. Dr. Demirkıran, “İyi haber şu ki: Hipertansiyon önlenebilir ve kontrol altına alınabilir” diyerek alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
Tuz tüketimi, günlük 5 gramı (yaklaşık 1 çay kaşığı) geçmemelidir. Bu miktar hem sofrada eklenen tuzu hem de hazır ve işlenmiş gıdalardaki gizli tuzu kapsar. Bu hedefin uygulanabilirliği zorlayıcı olsa da, bu sınırın kalp ve damar hastalıklarını önlemedeki etkisi bilimsel olarak net ve güçlü bir şekilde gösterilmiştir.
Haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapılmalıdır. Bu hedef, her gün 30 dakikalık tempolu yürüyüşlerle yerine getirilebilir.
Sağlıklı kiloda kalmak, sigaradan uzak durmak ve alkol tüketimini sınırlamak da temel yaşam tarzı önlemlerindendir. Gerekirse hekim önerisiyle ilaç tedavisine başlanmalıdır. Uygun tedaviyle kan basıncı kontrol altına alındığında kalp krizi ve inme riski anlamlı ölçüde azalır.
Doç. Dr. Demirkıran, “Unutmayın, tansiyonunuzu bilmek kalbinizi korumaktır. Bunun için 40 yaşından önce en azından 3 yılda bir, 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir tansiyon değerlerimizi kontrol etmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.
Sağlıklı bir yaşam için küçük değişikliklerin büyük fark yaratabileceğini vurgulayan Demirkıran, tüm vatandaşlara tansiyonlarını düzenli olarak ölçtürmeleri ve riskleri ciddiye almaları çağrısında bulundu.