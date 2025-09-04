KÜLTÜR VE SANAT:
Milli İrade’de yerel sanatçı rüzgârı

Büyükşehir Belediyesi, yerel sanatçılara destek vererek onları Kocaelililerle buluşturuyor. Bu kapsamda düzenlenen “Yaz Neşesi Etkinlikleri” Eylül ayında da devam edecek. Kocaeli’nin tanınmış yerel sanatçısı Afak Meydanlı, 5 Eylül Cuma akşamı (yarın) İzmit Milli İrade Meydanı’nda sahne alacak.

04 Eylül 2025 Perşembe 09:40

 SAHNE SIRASI AFAK MEYDANLI’DA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve vatandaşlara keyifli bir akşam sunan açık hava konserleri İzmit Milli İrade Meydanı’nda coşkuyla sürüyor. Her hafta farklı bir yerel sanatçının sahne aldığı konser serisinin bu haftaki konuğu, Kocaeli’nin sevilen sanatçı Afak Meydanlı olacak. 5 Eylül Cuma akşamı (yarın) saat 20.30’da başlayacak konser, açık havada unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak. Yerel sanatçı Afak Meydanlı, müziğin ritmini doyasıya hissettirecek sahnede en güzel türkülerini Kocaelililer için seslendirecek.

 

SANDALYENİ AL GEL
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konserler “Sandalyeni Al Gel” temasıyla devam ediyor. Buna göre vatandaşlar, kamp sandalyelerini yanlarında getirerek, kurulan görkemli sahnenin önünde konseri daha keyifli bir şekilde izleyebiliyor. Hem rahat oturup hem de müziğin coşkusuna katılmak isteyenler için bu gelenek, artık yaz neşesinin vazgeçilmez bir parçası hâline geldi.

 

HEM SANAT HEM DESTEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği bu konserlerle sadece vatandaşlara keyifli zaman geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda yerel sanatçılara da sahne deneyimi kazanma fırsatı sunuyor. Böylece hem sanatın topluma ulaşması hem de yerel yeteneklerin tanıtılması desteklenmiş oluyor.

(Emre KAHRAMAN)

