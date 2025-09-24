ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de işten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir inşaat şantiyesinde çalışan ve sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü, o anları ise saniye saniye kaydetti.

Kocaeli'de işten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü

24 Eylül 2025 Çarşamba 09:44

 Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden kadın, görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti. İşten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, 'işvereniniz ile görüşün' yanıtını verdi. Bunun üzerine kadın, 'ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur' diyerek yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü. Ardından ise 'gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' diyerek odadan ayrıldı. Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı. Kadının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.  
  Konu ile alakalı inceleme sürüyor. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kaçak tütüncüye operasyon: Silahlar ele geçirildi Kaçak tütüncüye operasyon: Silahlar ele geçirildi
Narkotik ekiplerinden operasyon: 500 gram metamfetamin ele geçirildi Narkotik ekiplerinden operasyon: 500 gram metamfetamin...
Trafik kazasında hayatını kaybeden 78 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı Trafik kazasında hayatını kaybeden 78 yaşındaki...
5 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi 5 katlı apartmanda yangın: 1 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de ticari araç takla attı: 6 yaralı Kocaeli'de ticari araç takla attı: 6 yaralı
Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaşlı kadın...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kaçak tütüncüye operasyon: Silahlar ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derince'de 8 farklı adrese operasyon düzenledi. 7 kişi hakkında işlem...

Haberi Oku