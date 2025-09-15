U20 Ragbi Ligi’nde Körfez Gençlerbirliği fırtınası

Körfez Gençlerbirliği SK son dönemde ragbi sporundaki başarılarıyla adından sıkça bahsettiriyor. Ragbi sporunda kadın ve erkekler yaş gruplarında 7’li ve 15’li takımlarıyla başarıdan başarıya koşan Körfez SK, bu spordaki başarılarını ragbi milli takımlarına gönderdiği sporcu sayısıyla da adeta tescillemiş durumda. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U20 Erkekler 15’li Ragbi 1. Ligi’nde mücadele eden takımı, şu ana kadar ligde oynadığı bütün maçları kazanarak büyük başarıya imza atmaya devam ediyor. Hafta sonu kendi sahasında Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde Konya Selçuk Kartallar Spor Kulübü’nü ağırlayan Körfez Gençlerbirliği SK, sahadan 50-19 galip ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Centilmence geçen karşılaşmada Konya ekibinin gösterdiği sportif mücadele de alkış alırken, Körfez GB’nin emin adımlarla şampiyonluğa yürümesi büyük bir sevinç yaşattı.

İHA