SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

U20 Ragbi Ligi’nde Körfez Gençlerbirliği fırtınası

Körfez Gençlerbirliği SK, U20 Erkekler 15’li Ragbi Ligi’nde Konya Selçuk Kartallar’ı 50-19 mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

U20 Ragbi Ligi'nde Körfez Gençlerbirliği fırtınası

15 Eylül 2025 Pazartesi 12:27

 Körfez Gençlerbirliği SK son dönemde ragbi sporundaki başarılarıyla adından sıkça bahsettiriyor. Ragbi sporunda kadın ve erkekler yaş gruplarında 7’li ve 15’li takımlarıyla başarıdan başarıya koşan Körfez SK, bu spordaki başarılarını ragbi milli takımlarına gönderdiği sporcu sayısıyla da adeta tescillemiş durumda. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U20 Erkekler 15’li Ragbi 1. Ligi’nde mücadele eden takımı, şu ana kadar ligde oynadığı bütün maçları kazanarak büyük başarıya imza atmaya devam ediyor. Hafta sonu kendi sahasında Körfez Alparslan Türkeş Spor Kompleksi’nde Konya Selçuk Kartallar Spor Kulübü’nü ağırlayan Körfez Gençlerbirliği SK, sahadan 50-19 galip ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. 
  Centilmence geçen karşılaşmada Konya ekibinin gösterdiği sportif mücadele de alkış alırken, Körfez GB’nin emin adımlarla şampiyonluğa yürümesi büyük bir sevinç yaşattı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İlkan Karaman Turnuvası’nın kazananı Çayırova Belediyesi İlkan Karaman Turnuvası’nın kazananı Çayırova...
Kent Meydanı, 12 Dev Adam'ın final heyecanına sahne oldu Kent Meydanı, 12 Dev Adam'ın final heyecanına sahne...
Final Heyecanı Gebze’de Dev Ekranlarda Final Heyecanı Gebze’de Dev Ekranlarda
Yürekler 12 Dev Adam için Kent Meydanı’nda atacak Yürekler 12 Dev Adam için Kent Meydanı’nda atacak
Ay-Yıldızlı coşku meydana sığmadı Ay-Yıldızlı coşku meydana sığmadı
Kocaelispor'da transfer süreci tamamlandı Kocaelispor'da transfer süreci tamamlandı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

İlkan Karaman Turnuvası’nın kazananı Çayırova...
Çayırova Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı ve hayatını kaybeden eski milli basketbolcumuz İlkan...

Haberi Oku