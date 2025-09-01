EĞİTİM:
Çayırova’da eğitimin paydaşları bir araya geldi

2025-2026 Eğitim-Öğretim Dönemi öncesinde Çayırova’da eğitimin paydaşları, Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde bir araya geldi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Eğitim Şehri Çayırova’da çocuklarımızın geleceği için tüm paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

01 Eylül 2025 Pazartesi 17:12

 Eğitim şehri Çayırova’da yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde toplantı gerçekleştirildi. Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaptığı ve Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir ve Çayırova’daki okul müdürleri katılım gösterdi. Programda selamlama konuşmalarının ardından GTÜ Rektörü Prof. Dr. Mantar, “Eğitim Kurumlarında Liderlik ve Yenilik Odaklı Yönetim Modelleri” adlı söyleşisiyle katılımcılara bilgiler aktardı.

 

OKUL MÜDÜRLERİYLE BULUŞULDU

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Eğitim Şehri Çayırova’da çocuklarımızın geleceği için tüm paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yeni eğitim - öğretim dönemi öncesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’mizde GTÜ Rektörümüz Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Çayırova Kaymakamımız Ahmet Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Recep Demir ve kıymetli okul müdürlerimiz ile bir araya geldik. “Eğitim Kurumlarında Liderlik ve Yenilik Odaklı Yönetim Modelleri” adlı söyleşisini dinlediğimiz GTÜ Rektörümüz Prof. Dr. Hacı Ali Mantar hocamıza verdiği kıymetli bilgiler ve ilçemiz eğitim camiasına da katılımları için teşekkür ediyorum” dedi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. 

(Ömer İLGEÇ)

