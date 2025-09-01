Çayırova’da eğitimin paydaşları bir araya geldi

OKUL MÜDÜRLERİYLE BULUŞULDU
Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Eğitim Şehri Çayırova’da çocuklarımızın geleceği için tüm paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yeni eğitim - öğretim dönemi öncesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’mizde GTÜ Rektörümüz Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Çayırova Kaymakamımız Ahmet Önal, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Recep Demir ve kıymetli okul müdürlerimiz ile bir araya geldik. “Eğitim Kurumlarında Liderlik ve Yenilik Odaklı Yönetim Modelleri” adlı söyleşisini dinlediğimiz GTÜ Rektörümüz Prof. Dr. Hacı Ali Mantar hocamıza verdiği kıymetli bilgiler ve ilçemiz eğitim camiasına da katılımları için teşekkür ediyorum” dedi. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
(Ömer İLGEÇ)