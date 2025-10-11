Büyükşehir’den kent kültürüne miras

KÜLTÜRLE BÜYÜYEN NESİLLERE ARMAĞAN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, özel etkinlikleri ve lansmanlarıyla dikkat çekiyor. Bilindiği gibi bu yıl kitap fuarına özel olarak 4 adet Büyükşehir yayını kentin kültür hayatına armağan edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından, Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın açılış töreninde tanıtılan ‘Akçakoca Rüzgarla Konuşan Çocuk’ adlı eser de kitap fuarının 6’ıncı gününde okurları ile buluşturuldu.

MİNİK OKURLAR RÜZGARLA KONUŞTU

Yazar Gülnur Çelik’in kaleme aldığı “Akçakoca Rüzgarla Konuşan Çocuk” adlı çocuk kitabının tanıtımı, Selim Sırrı Paşa Salonu’nda düzenlenen özel bir etkinlikle gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen söyleşide minik okurlar, yazarla bir araya gelme fırsatı buldu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Gülnur Çelik, hem eğlenceli hem de öğretici yönleriyle dikkat çeken kitabını tanıtarak, kendi kültürünü tanıtmayı hedefleyen kitabın oluşum sürecini ve ilham kaynaklarını da paylaştı. Etkinlik sonunda minik okurların kitaplarını imzaladı.

TASAVVUFUN ANADOLU’YU MAYALAYAN IŞIĞI

Selim Sırrı Paşa Salonu’nda yer alan Sadık Yalsızuçanlar, ise ‘Anadolu’yu Mayalayanlar’ söyleşisinde tasavvufun, kişinin nefisini temizlemesi ve dünyevi zevklerden uzaklaşması üzerindeki etkisini anlattı. Söyleşisini menkıbelerle destekleyerek, Anadolu’nun mayasından çıkan tasavvuf ehlinin günümüz dünyasına ışık tutmasını vurguladı. Ayrıca, bu insanların insani hoşgörü ve iyilik hallerini şiirle beslediğini ifade etti.



(Ömer İLGEÇ)