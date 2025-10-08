Kitap Fuarı’na yazarlar söyleşileriyle güç veriyor

DERİNLİKLİ PANELLER VE SÖYLEŞİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl “Anadolu Mayası” temasıyla 15’incisini düzenlediği Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, ilk günden itibaren birbirinden seçkin kalemleri okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Kocaeli Kongre Merkezi’nde bulunan 4 ayrı salonda birbirinden ünlü yazarların gerçekleştirdiği derinlikli paneller ve söyleşiler Kitap Fuarı’na zenginlik katarken, 515 yayınevi de alanda kitap dostlarını ağırlıyor.

“100 MÜMTAZ ŞAHSİYET” PROJESİ

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, zengin etkinlik programıyla katılımcılara kültürel, eğitsel ve edebi deneyimler sunmaya devam ediyor. Süleyman Paşa Salonu’nda Yazar Mehmet Asıf Işık, “Bir Kalpte İki Sevda: Okumak ve Yazmak” adlı söyleşide; hakikate vuslat yolunda güçlenmiş bir iradeye, iyiliğin zirvelerine ulaşmış olgun bir ruha, âlim olmanın şerefine mazhar olmak için okuma ve yazmanın ne denli önemli olduğuna vurgu yaptı. Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, “Mümtaz Şahsiyetler” başlıklı söyleşide, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan “Eğitimin Yüzyılında 100 Mümtaz Şahsiyet” projesinin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilere tarihi ve kültürel değerleri tanıtmayı hedeflediğini belirtti.

“ÖLMEK, BİZİ OLDURAN ŞEYDİR”

Yine Süleyman Paşa Salonu’nda gerçekleştirilen “Olmak Mı Öldüren, Ölmek Mi Olduran” adlı söyleşide Yazar Müzeyyen Ocaklı, okurlarını kadim bir sorunun etrafında dolaştırarak, “Ölmek aslında sonuç olarak hiç korkulacak bir şey değil, bizi olduran, farklı yapan şeydir” ifadelerini kullandı. Yazarlar Filiz Çınar ile Nazan Koç da “Kişisel Yenilenme” başlıklı söyleşide okurlarına aydınlatıcı bilgiler verdi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Bayram Soylu tarafından “Nerde Yedin Paraları Söyle” adlı söyleşide mantığın insanı A noktasından B noktasına, kredi kartının ise her yere götürdüğünden bahsetti. Soylu ayrıca, “Modern tüketim alışkanlığı borcun içine sokarken, insanın özgürlük hissine kapılmasını pekiştiren bir unsur haline geliyor” dedi. Yazarlar Ruhan Odabaş ile Mesut Nöbetçigil ise “Aydili’nin Seyir Defteri” başlıklı söyleşide sevilen şiirlerini okurları için seslendirdi.



(Ömer İLGEÇ)