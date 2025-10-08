ASAYİŞ:
Kocaeli'de iki gazeteciye sopalı pusu girişimi

Kocaeli'de yayımladıkları bir haber sonrası tehdit edilen gazeteciler Hakan Süer ve Abbas Çakar'a yönelik sopalı saldırı girişimi, polisin ve esnafın müdahalesiyle engellendi.

08 Ekim 2025 Çarşamba 10:21

 Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE), bir haber sitesinin yöneticileri Hakan Süer ve Abbas Çakar'a yönelik saldırı girişimini kınadı. Cemiyetten yapılan açıklamada, Süer ve Çakar'ın yayımladıkları bir haberin ardından önce telefonla tehdit edildikleri, daha sonra ise pusuya düşürülmek istendiği belirtildi. Açıklamada, gazetecilerin durumu fark ederek emniyet güçlerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin, şüpheliler C.K. ve A.K.'yi yanlarındaki sopalarla gözaltına aldığı kaydedildi. Ayrıca, şahısların gözaltına alındıkları sırada da küfür ve saldırgan tavırlarına devam ettikleri aktarıldı.  
  Saldırı girişiminin basın özgürlüğüne ve toplumun haber alma hakkına yönelik bir tehdit olduğu vurgulanan açıklamada, "Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti olarak bu organize saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Meslektaşlarımızın yanındayız. Olayın tüm hukuki sürecinin takipçisi olacağız. Faillerin hak ettikleri cezayı almaları için tüm girişimleri kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi. 
  Açıklamada, gazeteciler Hakan Süer ve Abbas Çakar'a geçmiş olsun dilekleri iletildi. 


İHA
