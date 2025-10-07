Büyükakın: Kitap Fuarı kentin geleceğine iz bırakıyor

MİLLETVEKİLLERİ İLE BİRLİKTE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Kocaeli Kitap Fuarı, 3. gününde de büyük ilgi gördü. Kocaeli Kongre Merkezi kitapseverlerin akınına uğrarken, birbirinden değerli yazarların katıldığı söyleşiler de Kocaelilileri adeta edebiyat yolculuğuna çıkarıyor. İlk günden itibaren Kocaeli Kitap Fuarı'nda yazarları, yayınevlerini ve kitapseverleri yalnız bırakmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, bugün de fuarda stantları ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof.Dr.Sadettin Hülagü ve Veysel Tipioğlu da katıldı.

YAYINEVLERİ MEMNUN

Özellikle yayınevlerinin görevlileri, Kocaeli Kitap Fuarı'nın Türkiye'deki bu alanda düzenlenen en iyi organizasyon olduğunu belirterek, Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Fuarın gördüğü ilgiden memnun olan Başkan Büyükakın, "Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yazarlarımız, düşünce insanlarımız ve kıymetli hemşehrilerimizle buluşmalarımız sürüyor. Söyleşiler, paneller, imza günleri ve özel etkinliklerle Kocaeli, dokuz gün boyunca Türkiye’nin kültür başkentlerinden biri haline geliyor. Kitapların ışığında şehrimizin geleceğine iz bırakan bu büyük şölen, her geçen gün daha da zenginleşiyor" dedi. Başkan, tüm kitapseverleri Kocaeli Kitap Fuarı'nın büyülü havasını solumaya davet etti.



(Erkan ERENLER)