GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’e Uluslararası Görev

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi’ne katıldı.

Başkan Büyükgöz'e Uluslararası Görev

07 Ekim 2025 Salı 09:48

 Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kongreye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Kongrede yapılan seçimlerde Başkan Büyükgöz, önemli uluslararası görevlerle Gebze’nin adını duyurdu.

UCLG-MEWA YÖNETİMİNDE YER ALDI

Büyükgöz, UCLG-MEWA Yönetim Kurulu ÜyeliğiUCLG-MEWA Konsey Üyeliği ve Akıllı Şehirler ve Kentsel Mobilite Başkanlığı görevlerine seçilirken; ayrıca UCLG Dünya Teşkilatı yönetim organlarında da yer aldı.Yerel yönetimler arasında iş birliği, dayanışma ve ortak vizyonun önemine değinen Başkan Büyükgöz, kongre sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

HAYIRLARA VESİLE OLSUN

“Dayanışma, iş birliği ve ortak vizyon üretiminin önemine değindiğimiz verimli bir kongre gerçekleştirdik. Şehirlerimizin geleceği için yapılan bu önemli buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” Başkan Büyükgöz’ün bu önemli görevlere seçilmesiyle birlikte Gebze, uluslararası düzeyde akıllı şehirler ve sürdürülebilir kentleşme konularında söz sahibi olacak.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
RİZEDE TARİHE GÖMÜLEN VAKIF ESERLERİ RİZEDE TARİHE GÖMÜLEN VAKIF ESERLERİ
Büyükşehir podcast stüdyosu fuarın sesi oldu Büyükşehir podcast stüdyosu fuarın sesi oldu
Kitap Fuarı’nda “Bir Fikrim Var” panosu vicdanların sesi oldu Kitap Fuarı’nda “Bir Fikrim Var” panosu vicdanların...
SEKA Kağıt Müzesi, Macaristan’da tanıtıldı SEKA Kağıt Müzesi, Macaristan’da tanıtıldı
Yazar Ayçil’den okuyucularına “açık” tavsiye Yazar Ayçil’den okuyucularına “açık” tavsiye
“Şeytanın Sor Dedikleri” kitabının yazarı Said Şaşmaz “Şeytanın Sor Dedikleri” kitabının yazarı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

RİZEDE TARİHE GÖMÜLEN VAKIF ESERLERİ
RİZEYE VEDA EDERKEN AKLIMIZ VE FİKRİMİZ YIKILIP YOK EDİLEREK TARİHE GÖMÜLEN VAKIF ESERLERİNDE KALDI

Haberi Oku