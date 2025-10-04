banner1192
ASAYİŞ:
Kaynak yaparken felaketi yaşadılar: 2 işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki GEBKİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden petrokimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

04 Ekim 2025 Cumartesi 16:48

 Edinilen bilgiye göre, TATNEFT Grubu'na ait TN Maleik Petrokimya fabrikasında, maleik asidinin depolanacağı tankların testleri sırasında yapılan kaynak çalışması esnasında  patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 
  Patlamada, 63 yaşındaki Abdurrahman Kanber ile 58 yaşındaki Murat Fırtına hayatını kaybetti. Kanber'in daha önce Gölcük Tersanesi'nden emekli olduğu, her iki işçinin de Egdaş Elektrik firmasında usta olarak çalıştığı öğrenildi. Olayın, tankların testleri sırasında kaynak yaparken meydana geldiği ileri sürüldü. Patlama sonrası tanklarda büyük hasar oluştu. Ekipler uzun süre fabrikada inceleme yaptı. 
  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 





İHA
Anahtar Kelimeler
