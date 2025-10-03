Bakan Tekin, Yeni Eğitim Projesi Lansmanında Filistin’deki Katliamı Kınadı

Programda konuşan Bakan Tekin, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısını kınayarak, eğitimin en önemli işlevinin temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı, barış ve demokrasinin egemen kılındığı bir dünya oluşturmak olduğunu vurguladı.

Bugün dünyanın neresinde bir insan hakkı ihlali varsa, savaş yapmayı ve başkasının hakkını ihlal etmeyi kendisine hak gören bir zalim varsa bunda biz eğitimcilerin payı var. diyen Tekin, eğitim otoritelerinin çalışmalarının merkezine barış, demokrasi ve insan haklarını koyması gerektiğini belirtti.

Bakan Tekin, uluslararası kuruluşların insan hakları konusundaki çifte standartlarına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“60 binden fazla Filistinli şehit olduktan sonra dünyada sesler yükselmeye başladı. Bir rapora göre her 52 dakikada bir çocuk Filistin’de şehit ediliyor. Uluslararası insan hakları metinleri ve bunları korumakla yükümlü yapılar daha ne olursa müdahale edecek?”

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) ile eğitim müfredatından ayrımcılığa yol açan ifadeleri çıkardıklarını söyleyen Tekin, modelin merkezine insan hakları, barış ve saygı ilkelerini koyduklarını ifade etti. Ayrıca öğretmen ve öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerinin de geliştirileceğini belirtti.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hem insan hakları ve demokrasiye dayalı bir eğitim anlayışını referans aldık hem de öğretmen ve öğrencilerimizin ahlaki sınırlar içinde dijital becerilerini geliştirecekleri bir alan oluşturduk.” diyen Tekin, projeyi yürütecek kurumların Millî Eğitim Akademisi ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü olduğunu açıkladı.

Programda ayrıca AB Türkiye Delegasyonu Başkanvekili Jurgis Vilcinskas, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ve Millî Eğitim Akademisi Başkanı Ali Fuat Arıcı da birer konuşma yaptı.

Programa Millî Eğitim Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten ile M. Bilal Macit de katıldı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek