KÜLTÜR VE SANAT:
Ormanya’da doğa ve kültürün muhteşem buluşması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 15. Uluslararası Kitap Fuarı’nın ön etkinlikleri kapsamında Ormanya’da düzenlediği “Gece Sineması”, doğa ile kültürü buluşturdu. Bu kapsamda gösterime sunulan “Vahşi Robot” filmi, 2 bini aşkın kişinin katılımıyla yıldızların altında izlendi.

29 Eylül 2025 Pazartesi 15:34

 GÖKYÜZÜ ALTINDA KEYİFLİ BİR BULUŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri, 15. Kitap Fuarı öncesinde doğa ile sinemayı buluşturuyor. Bu kapsamda Ormanya’nın eşsiz doğasında gerçekleşen etkinlikte aileler, çocuklar ve gençler yanlarında getirdikleri sandalyelerle alanı doldurdu. Saat 19.30’da başlayan “Vahşi Robot” filminde kahkahalar ve alkışlar gökyüzüyle buluştu. Büyükşehir Belediyesi’nin patlamış mısır, çay ve kahve ikramları geceye nostaljik bir hava kattı. Çocukların tebessümleri ve ailelerin keyifli sohbetleri etkinliğe renk kattı.

 

KİTAP FUARI HEYECANI ORMANYA’YA TAŞINDI

“Kağıttan Dünyaların Keşfi” temasıyla açılacak olan 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın ön tanıtım etkinliklerinden biri olan “Gece Sineması”, kitapla sinemayı aynı platformda buluşturdu. Gösterim, fuar süresince düzenlenecek panel, söyleşi ve imza günleri için davet niteliği taşıdı.

 

GAZZE’DEKİ ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Etkinlik, eğlencenin yanı sıra dayanışmaya da sahne oldu. Sahnenin ön kısmında Gazze’deki çocuklar için özel bir alan ayrıldı. Duygusal anların yaşandığı bu bölümde dayanışma mesajları verildi. Ormanya’daki “Gece Sineması”, evrensel bir insanlık çağrısına dönüşerek iz bıraktı.

(Erkan ERENLER)

