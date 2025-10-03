Vatandaşlarımızın Huzuru İçin Ekipler 24 Saat Sahada

Kocaeli Vali İlhami Aktaş, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için 7/24 görev yapan Emniyet personelini ziyaret etti. İzmit Orhan Mahallesi Bağçeşme mevkiinde uygulama yapan polis ekiplerini sahada denetleyen Vali Aktaş, yapılan çalışmaların önemine değinerek, güvenlik güçlerinin vatandaş odaklı görev anlayışını takdir etti.





Ziyaret sırasında ekiplerle sohbet eden Vali Aktaş, yürütülen uygulamalar ve faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı, görevlerinde kolaylıklar diledi. İl genelinde huzur ve güven ortamının korunması için Emniyet teşkilatının aralıksız çalıştığını vurgulayan Vali, vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek