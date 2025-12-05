Büyükşehir Encümeni’nde 144 madde karara bağlandı; Kural tanımayan şoförlere 404 bin TL ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nde yolcuyla tartışan ve trafik güvenliğini sağlayan kuralları ihlal eden şoförler cezadan kurtulamadı. Bu kapsamda özel halk otobüslerinde çalışan 137 şoföre 404 bin 561 TL para cezası kesildi.

144 MADDE KARARA BAĞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen üyeleri, Aralık ayının ilk haftalık toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan encümen toplantısında 144 madde görüşülüp karara bağlandı. Buna göre Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimlerde daha önce yolcuyla münakaşa eden ve yolcuya fiziki müdahalede bulunan bir şoförün aracının bağlama kararı 15 gün daha uzatıldı. Öte yandan yolcularla tartışıp huzuru kaçıran dört şoförün aracı da 3'er gün süreyle bağlandı.

137 ŞOFÖRE KURAL İHLALİ CEZASI

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca vatandaşların huzuru ve güvenliği için yapılan denetimlerde şoförlere araçlarının eksiklikleri ve hatalı davranışlarından dolayı idari para cezası kesildi. Duraktaki yolcuyu almama, fazla yolcu taşıma, araç kaportasını boyasız çalıştırma, çalışma ruhsatı olmama, kılık kıyafet yönetmeliğine uymama, araç üzerinde durak yazısının yazmaması ve bağlı olduğu durağın kurallarına uymama gibi sebeplerle 137 şoföre verilen 404 bin 561 TL idari para cezası onaylandı.





(Erkan ERENLER)