Çayırova’da Sağlıklı Beslenme Semineri düzenlendi

Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü, bilgi evlerindeki velilere yönelik ‘Sağlıklı Beslenme Semineri’ düzenledi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Her zaman görüş ve önerilerine önem verdiğimiz velilerimizin sağlığı, bizim için en kıymetli hassasiyetlerimizden biridir” dedi.

Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde eğitim alan Çayırovalı veliler, ‘Sağlıklı Beslenme Semineri’nde bilgilendi. Dün, Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Çayırova Belediyesi ve Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Çetintaş, kent protokolü ve veliler katılım gösterdi. Sağlıklı Hayat Akademisi Sağlıklı Beslenme ve Fazla Kilo ile Mücadele Semineri’nde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “

“ÇOK GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ”

Çayırova’mızda yaşayan her bir bireyimizin sağlıklı yaşaması için gayret gösteren İlçe Sağlık Müdürlüğü’müze biz de Çayırova Belediyesi olarak destek veriyoruz ve birlikte yol yürüyoruz. İlçemizde diğer birim müdürlerimizle de birlikte çok uyumlu bir yol yürüyoruz. Sağlık, rabbimizin bize verdiği en güzel nimet. Huzurlu yaşayabilmemiz için, hayatımız boyunca rahat edebilmemiz için sağlık çok önemli. Bu noktada İlçe Sağlık Müdürlüğü’müzle birlikte çok güzel işler yapıyoruz.

“SPOR ÇOK ÖNEMLİ BİR HUSUS”

Vatandaşlarımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin, yetişkinlerimizin daha güzel bir hayat yaşaması için üç başlık belirledik. Eğitim, kültür-sanat ve spor. Bizim yaklaşık 6 yıl boyunca yoğunlaştığımız ve çalışmalarımızı yönlendirdiğimiz üç ana başlık. Spor alanı, sağlıklı beslenme noktasında birinci derecede bir etken. Eğitim ve Kültür-Sanat da bu konuda önemli. Biz isteyen velilerimizin eğitim almasına imkan sunuyoruz. Eğitim alanında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Spor bana göre sağlıklı yaşamak için en önemli husus.

“ÇAYIROVA BELEDİYESİ OLARAK YANINIZDAYIZ”

Çayırova Belediyesi olarak, bütün paydaşlarımızla kararlıyız ve ilçemizde daha sağlıklı bir gelecek oluşturmak için el birliği için çalışıyoruz. İlçemizdeki yeni sağlık müdürlüğü binamız ve sağlıklı yaşam merkezimize mutlaka gidin. Biz sizlere çok değer veriyoruz. Çayırova Belediyesi olarak her alanda yanınızdayız. Biz Çayırova’mızı çok seviyoruz, ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

“ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte düzenlediğimiz Sağlıklı Beslenme Seminerinde kıymetli velilerimizle bir araya geldik. Her zaman görüş ve önerilerine önem verdiğimiz velilerimizin sağlığı, bizim için en kıymetli hassasiyetlerimizden biridir. Eğitimden kültüre, sanattan spora ve sağlığa kadar her alanda velilerimiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.



(Emre KAHRAMAN)