MÜSİAD Gebze İstişare Kurulu, Gebze Teknik Üniversitesi’nde Toplandı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ MÜSİAD Gebze İstişare Kurulu toplantısında sanayi ile üniversitenin işbirliği, Gazze’deki insani kriz ve Suriye’deki yatırım fırsatları gündeme geldi. Toplantıya GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Abdulkadir Onuk ve kurul üyeleri katıldı.

25 Eylül 2025 Perşembe 00:16

MÜSİAD Gebze İstişare Kurulu’nun Eylül ayı toplantısı, Gebze Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Abdulkadir Onuk, İstişare Kurulu Başkanı Serkan Beyaz, İstişare Kurulu Üyesi ve gazetemizin kurucusu İsmail Kahraman ile diğer kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda sanayi–üniversite işbirliği, Gazze’de yaşanan insani kriz ve Suriye’deki yatırım fırsatları gündeme geldi. MÜSİAD Gebze İstişare Kurulu Başkanı Serkan Beyaz, konuşmasında Türkiye’nin üretim gücüne ve Gebze bölgesinin potansiyeline vurgu yaptı:

Üniversitemize daha çok iş insanlarımızı, sanayicilerimizi bir araya getirmemiz gerekiyor. Tarım, sanayi ve savunma sanayinde gerçekten çok iyi bir noktaya geldik. Bu toplantılar, sanayici ve üniversite arasında köprü kurmak açısından büyük önem taşıyor.

MÜSİAD Gebze Şube Başkanı Abdülkadir Onuk ise toplantıların çıktılarını şube faaliyetleri ve genel merkezle paylaşacaklarını belirterek, kurul üyelerinin görüşlerinin raporlar aracılığıyla ilgili bakanlıklara iletileceğini açıkladı.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, sanayici ile üniversitenin iş birliğinin önemini vurguladı:

Bizim amacımız üniversiteyi sektöre daha fazla dokundurmak. Üniversite ürün yapmaz, ama motor performansını artıracak teknik geliştirmeler sunar. Sanayici ile iş birliği sayesinde hem üretim hem inovasyon desteklenir.

MÜSİAD Genel Merkez Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı ise Suriye’deki projeler ve Türk firmalarının bölgedeki rolüne değindi:

Şam havaalanı, metro ve sanayi projelerinde Türk firmaları öncü rol oynuyor. Körfez ülkelerinin destekleri ile yatırım fırsatları artıyor, ama bu projeleri gerçekleştirecek olan Türk firmalarıdır. Gebze sanayicileri için önemli bir pazar fırsatı ortaya çıkıyor.

İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman da  Suriye’de çektiği “Savaş Öncesi ve Savaş Sonrası” belgeselini katılımcılara tanıttı ve kültür ile sanat çalışmalarının ekonomik ve siyasi çalışmalar kadar değerli olduğunu vurguladı.

Kahraman’ın belgeseli için: https://www.youtube.com/watch?v=nGUxhE5Pqbw

Belgeseller tarihin ölümsüz canlı şahitleridir. Bilgi ve belgeyi devlet ve milletimizin yararına sunmayı kutsal bir borç biliyorum. dedi.

Toplantı, sanayi ile üniversitenin işbirliği, bölgedeki yatırım fırsatları ve Gazze’deki insani kriz gibi gündem maddelerinin kapsamlı şekilde ele alınmasıyla sona erdi

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

