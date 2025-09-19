Vali İlhami Aktaş, 19 Eylül Gaziler Günü’nde Gazilerle Bir Araya Geldi

Kent Meydanı’nda Atatürk Anıtına Valilik, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği çelenkleri bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erdi.

Resmî kutlama öncesinde “Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda” yürüyüşü gerçekleştirildi. Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Kent Meydanı’na ulaştı.

Tören sonrası Vali Aktaş, gaziler ve şehit aileleriyle sohbet ederek teşekkürlerini iletti. Öğrencilerle de görüşen Aktaş, “Gazilerimiz bu milletin gurur abideleridir.” ifadelerini kullandı.

AK Parti ve CHP Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tümamiral Selçuk Akarı, üniversite, baro ve kurum temsilcileri, siyasi parti ve STK’lar, şehit ve gazi yakınları ile öğrenciler katıldı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek