KÜLTÜR VE SANAT:
Kocaeli’de tarihi yapılar geleceğe taşınıyor

Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Saraylı Meydanı’ndaki tescilli yapıyı özgün mimarisine uygun bir şekilde restore ediyor. Yaklaşık 120 gün sürmesi planlanan proje, tarihi yapıyı yeniden ayağa kaldırarak şehre kazandıracak.

15 Eylül 2025 Pazartesi 09:32

 BÜYÜKŞEHİR TARİHİ YAPILARA SAHİP ÇIKIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını koruma çalışmaları kapsamında restorasyon projelerine aralıksız devam ediyor. Buna göre Gölcük ilçesine bağlı Saraylı Mahallesi Meydanı’na cepheli tescilli yapının restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bakımsız ve metruk bir durumda iken (iç ve dış sıvaları dökülen, ahşapları çürüyen) tarihi yapının ilk olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kamulaştırılması yapılıp restorasyon projeleri hazırlandı. Sonra restorasyonuna başlanan tarihi Saraylı evinin onarım çalışmaları, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Üstyapı Şube Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülüyor.

 

KÜLTÜREL MİRAS GELECEĞE TAŞINIYOR

Çalışmalar kapsamında çatı sökümü, kalıp iskelet imalatı ve çürük döşemelerin sökümü vb. hususlar gerçekleştirilirken, yapının çevresinde temel açma işlemleri de yapıldı. 1900’lü yıllarda inşa edildiği tahmin edilen, geleneksel Türk evi plan ve cephe düzenine sahip olmasıyla dikkat çeken yapının restorasyonu özgün mimari detayları titizlikle korunarak tamamlanacak. Saraylı’daki tarihi evlerin nadir örneklerinden birisi olan yapının en önemli yeri ise zemin kattaki ahşap süslemeli “tavan göbeği”. Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin tarihi ve kültürel mirasını ayağa kaldırma çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.


(Erkan ERENLER)

