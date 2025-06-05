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Büyükşehir’den sağlıklı bayram sofrası önerisi

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Anne Şehir Merkezi Günebakan Diyetisyeni Melek Akbulut, bayram sofralarında dikkat edilmesi gereken püf noktaları anlattı.

Büyükşehir'den sağlıklı bayram sofrası önerisi

05 Haziran 2025 Perşembe 09:57

 “TUZ VE BAHARATI SINIRLAYIN”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Anne Şehir Merkezi Günebakan Diyetisyeni Melek Akbulut, Kurban Bayramı’nda sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktalarını anlattı. Akbulut, sindirimi rahatlatmak ve hazmı kolaylaştırmak adına öğünlerden önce sirkeli su içilmesini tavsiye ederken, et ürünlerinin yanında mutlaka C vitamini içeren sebzelerin tüketilmesi gerektiğini belirtti. Tuz ve baharat kullanımına dikkat çeken Akbulut, özellikle sofrada ekstra tuz kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, “Yemek pişerken eklenen tuz yeterlidir, fazlası şişkinlik ve ödem yapabilir” dedi.

 

“TATLI TERCİHİNİ HAFİF OLANDAN YANA YAPIN”

Besinlerin iyi çiğnenmesinin önemine değinen Akbulut, yiyeceklerin boza kıvamına gelene kadar çiğnenmesinin hem tokluk hissini uzattığını hem de kan şekeri dengesini koruduğunu ifade etti. Tatlı tüketiminde ise sütlü ve meyveli tatlıların tercih edilmesini önerdi.

 

“DENGELİ BESLENEREK SAĞLIKLI BİR BAYRAM MÜMKÜN”

Diyetisyen Melek Akbulut, “Bu küçük ama etkili adımlarla bayramda da sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni kurabilirsiniz” diyerek, bayramın hem lezzetli hem de bedene zarar vermeyen şekilde geçirilebileceğini hatırlattı.

(Ömer İLGEÇ)

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