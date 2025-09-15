Kocaeli’yi Tanıyorum, Kentimi Seviyorum, Mutlu Yaşıyorum - Kocaeli Belgeseli

KOCAELİ-GEBZE GAZETESİ Gazeteci Hüseyin Resul Şimşek tarafından hazırlanan Kocaeli belgeseli, kentin tarihi, kültürel ve doğal mirasını gözler önüne serdi. Belgeselde Kocaeli’nin sanayiden turizme uzanan marka değeri vurgulanırken, ilçelerin tarihi ve kültürel özellikleri de detaylı biçimde işlendi.Belgesel, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından desteklenmektedir.

Darıca, Bizans döneminden kalma kalesi, Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve doğal koylarıyla belgeselde öne çıkarıldı. İlçenin, kültür ve turizm açısından Kocaeli’nin cazibe merkezlerinden biri olduğu belirtildi.

Gebze, Hannibal’ın anıt mezarı, Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Osman Hamdi Bey’in evi ve müzesi ile Fatih Sultan Mehmet’in son günlerini geçirdiği Hünkar Çayırı üzerinden anlatıldı. Belgeselde, Gebze’nin tarihi şahsiyetlere ve kültürel mirasa ev sahipliği yaptığı vurgulandı.

Dilovası bölümünde ise milli mücadele kahramanı Yahya Kaptan’ın mücadelesine, Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait tarihi köprüye ve bölgedeki sivil mimari örneklerine yer verildi. İlçenin, milli mücadele ruhunu yaşatan bir merkez olduğu ifade etti.

Çayırova kısmında ise ilçenin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan köklü geçmişi, Kurtuluş Savaşı yıllarındaki önemi ve Türkiye’nin ilk ziraat okullarından birine ev sahipliği yapması öne çıktı. Belgeselde, Çayırova’nın bugün sanayi, teknoloji ve eğitim alanındaki gelişimiyle dikkat çektiği aktarıldı.

Belgesel, Devr-i Alem Belgesel Programı’nda da yayınlanırken, YouTube üzerinden de izlenime açıldı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek