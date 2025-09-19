Şehir Hastanesi üst geçidinde hummalı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehir Hastanesi üst geçidinde hummalı bir bakım çalışması yaptı. Ekipler, üst geçitte tespit edilen yapısal sorunları gidermek üzere eskiyen kaydırmaz zeminde tadilat ve tamirat gerçekleştirdi.

YIPRANAN ZEMİN YENİLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde üst geçitlerin güvenliğini artırmak ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım sağlamak için bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü’ne ulaşımı sağlayan üst geçitte bakım ve onarım yapıldı. Ekipler, üstgeçitte tespit edilen yapısal sorunları gidermek üzere eskiyen kaydırmaz zeminde tadilat ve tamirat gerçekleştirdi. Kullanım ömrünü tamamlayan kısımlar sökülerek yerine kaymaz özelliğe sahip, dayanıklı ve estetik yeni zemin malzemesi uygulandı.

DÜZENLİ BAKIM İLE GÜVENLİK ARTIYOR

Büyükşehir Belediyesi, düzenli bakım çalışmalarını kesintisiz sürdürerek hem vatandaşların güvenliğini sağlamayı hem de kent genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Üstgeçitlerin uzun ömürlü ve güvenli şekilde hizmet vermesi için yapılan bu çalışmalar, şehir genelinde ulaşım kalitesine katkı sağlıyor.

VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEDİ

Yol Yapım ve Bakım Dairesi Başkanlığı Tesisler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında, yaya geçiş güvenliği için geçici önlemler alınarak vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçildi.