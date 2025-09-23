SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DARICA’DA KIŞ SPOR OKULLARINA KAYITLAR BAŞLADI

Gençlere sadece yaz aylarında değil kışın da spor yapma fırsatı sunan Darıca Belediyesi’nin 7-18 yaş grubundaki gençlere yönelik düzenlediği Kış Spor Okulları’nda kayıtlar başladı.

DARICA'DA KIŞ SPOR OKULLARINA KAYITLAR BAŞLADI

23 Eylül 2025 Salı 15:29

 Yaz spor okulu ile yaz aylarında binlerce gence eğitim veren Darıca Belediyesi, kış aylarında da gençlerin spor yapmaları için kış spor okulları düzenliyor. Darıca Belediyesi’nin sporun geniş kesimlere yayılması ve özellikle gençlerin erken yaşta sporla tanışması amacıyla başlattığı Kış Spor Okullarında kayıtlar başladı. Çocuklara sadece yaz aylarında değil kışın da spor yapma fırsatı sunan Kış Spor Okulları’nda verilen eğitimlerle genç sporcuların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, bir yandan da onların sosyalleşmelerine ve özgüven kazanmalarına imkan sunuluyor.

7-18 YAŞ GRUBU KATILIYOR

İlçede yaşayan çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onları spora yönlendiren ve enerjilerini doğru şekilde kullanmalarına imkan veren Kış Spor Okulları’nda dersler de hatta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı günlerde düzenleniyor. 7-18 yaş grubuna yönelik olarak düzenlenen kurslarda taekwondo, halk oyunları, voleybol, atletizm ve hentbol ile birlikte e-spor, güreş ve jimnastik gibi 8 farklı branşta eğitim veriliyor.

DARICALI GENÇLER SPORLA GELİŞİYOR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, herkesin ve özellikle de gençlerin daha fazla sporla buluşması için spor okullarını yaygınlaştırmak istediklerini kaydederek “Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin sadece yaz aylarında değil kış aylarında da spor yapmalarını arzuluyoruz. Gençlerin kendilerini daha iyi geliştirmelerine katkı sunmak için çalışıyoruz. Darıcalı çocukların ve gençlerin sporla daha iyi gelişmeleri ve daha güçlü, daha disiplinli bireyler olmaları adına üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz Kış Spor Okulları’mıza gençlerimizi davet ediyorum” diye konuştu.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hemşehri Cup’ta fileler golle doldu Hemşehri Cup’ta fileler golle doldu
Kocaelispor taraftarından, Çaykur Rizespor maçına yoğun ilgi Kocaelispor taraftarından, Çaykur Rizespor maçına...
Hemşehri Cup’ta ilk santra 22 Eylül’de Hemşehri Cup’ta ilk santra 22 Eylül’de
U20 Ragbi Ligi’nde Körfez Gençlerbirliği fırtınası U20 Ragbi Ligi’nde Körfez Gençlerbirliği fırtınası
İlkan Karaman Turnuvası’nın kazananı Çayırova Belediyesi İlkan Karaman Turnuvası’nın kazananı Çayırova...
Kent Meydanı, 12 Dev Adam'ın final heyecanına sahne oldu Kent Meydanı, 12 Dev Adam'ın final heyecanına sahne...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Hemşehri Cup’ta fileler golle doldu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Hemşehri Cup Futbol Turnuvası...

Haberi Oku