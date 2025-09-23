DARICA’DA KIŞ SPOR OKULLARINA KAYITLAR BAŞLADI

Yaz spor okulu ile yaz aylarında binlerce gence eğitim veren Darıca Belediyesi, kış aylarında da gençlerin spor yapmaları için kış spor okulları düzenliyor. Darıca Belediyesi’nin sporun geniş kesimlere yayılması ve özellikle gençlerin erken yaşta sporla tanışması amacıyla başlattığı Kış Spor Okullarında kayıtlar başladı. Çocuklara sadece yaz aylarında değil kışın da spor yapma fırsatı sunan Kış Spor Okulları’nda verilen eğitimlerle genç sporcuların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, bir yandan da onların sosyalleşmelerine ve özgüven kazanmalarına imkan sunuluyor.

7-18 YAŞ GRUBU KATILIYOR

İlçede yaşayan çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, onları spora yönlendiren ve enerjilerini doğru şekilde kullanmalarına imkan veren Kış Spor Okulları’nda dersler de hatta içi ve hafta sonu olmak üzere farklı günlerde düzenleniyor. 7-18 yaş grubuna yönelik olarak düzenlenen kurslarda taekwondo, halk oyunları, voleybol, atletizm ve hentbol ile birlikte e-spor, güreş ve jimnastik gibi 8 farklı branşta eğitim veriliyor.

DARICALI GENÇLER SPORLA GELİŞİYOR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, herkesin ve özellikle de gençlerin daha fazla sporla buluşması için spor okullarını yaygınlaştırmak istediklerini kaydederek “Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin sadece yaz aylarında değil kış aylarında da spor yapmalarını arzuluyoruz. Gençlerin kendilerini daha iyi geliştirmelerine katkı sunmak için çalışıyoruz. Darıcalı çocukların ve gençlerin sporla daha iyi gelişmeleri ve daha güçlü, daha disiplinli bireyler olmaları adına üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz Kış Spor Okulları’mıza gençlerimizi davet ediyorum” diye konuştu.



(Emre KAHRAMAN)